El govern ha aprovat la subscripció del nou conveni de col·laboració entre l’Administració General de l’Estat, mitjançant el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (MECD) espanyol, i l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i el Departament d’Empresa i Coneixement, per a la gestió de les beques i ajuts a l’estudi corresponents al curs acadèmic 2016-2017. Aquest és el segon text que el govern aprova després dels errors comesos pel Ministeri en el redactat del primer conveni i que va provocar que l’estat mai retornés signat el document que la Generalitat ja va complimentar el 22 de novembre passat.

Dos mesos després, i després de reiterades reclamacions fetes des de la Generalitat, el ministeri va reconèixer que, degut a errors en el text i en les partides pressupostàries, el conveni s’havia de tornar a signar.

La subscripció d’aquest nou conveni implica tornar a fer totes les gestions pertinents. Així, mentre a Catalunya la tramitació dels ajuts als estudiants en situació més vulnerable resta pendent, als beneficiaris de la resta de l’estat ja se’ls ha comunicat la resolució oficial i se’ls ha procedit a pagar la quantia de la beca o ajut corresponent.

Per aquest motiu, la consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, i el conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, han adreçat una carta al ministre Iñigo Méndez de Vigo, instant a l’estat a resoldre de manera urgent la paralització d’aquest conveni que, avui dia, afecta directament a 158.000 famílies catalanes (70.000 estudiants universitaris i 88.000 alumnes de l’àmbit no universitari).

En previsió dels habituals retards en el pagament de les beques MECD per part del ministeri, el govern ha incorporat en el projecte de pressupost 2017 una partida de 80 milions d’euros destinats a avançar als estudiants l’abonament d’aquests ajuts. Una consignació econòmica que encara no està disponible, ja que el pressupost continuen en seu parlamentària.

La Generalitat també recorda en la missiva al ministeri que la situació, que no té precedents, s’hauria evitat si el MECD hagués traspassat les competències en matèria de beques i ajuts a l’estudi, les quals corresponen a la Generalitat de Catalunya d’acord amb les diferents sentències del Tribunal Constitucional espanyol respecte als anys 2001, 2005 i 2016.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]