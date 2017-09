El fiscal general espanyol, José Manuel Maza, ha avisat que actuarà sense ‘vacil·lacions de cap classe’ contra la ‘insensatesa dels que se situen al marge de la llei, l’estat de dret i la democràcia’, en referència al govern de la Generalitat i la convocatòria de l’1-O. Segons Maza, la fiscalia espanyola seguirà actuant contra les vies de fet i el greu trencament de l’ordre constitucional. ‘Els fiscals, com a guardes de la legalitat, estem i estarem en l’avantguarda de la seva defensa, en tots els fronts en el que el nostre ordenament jurídic vol que estiguem’, ha sentenciat. La seva, ha dit, serà una actuació ‘serena i sempre sotmesa a la norma, però tan ferma i enèrgica com requereixi la preservació de les institucions de l’estat de dret, que és, segons proclama el títol preliminar de la nostra carta magna, aquesta pàtria comuna i indivisible de tots els espanyols’.

Maza ha fet aquestes manifestacions durant l’acte d’obertura de l’any judicial, presidit per Felipe VI i amb presència dels presidents del Tribunal Constitucional espanyol, Juan José González Rivas, i el ministre de Justícia espanyol, Rafael Catalá, a més del president del president del CGPJ i el Tribunal Suprem espanyols, Carlos Lesmes.

El fiscal ha reservat a Catalunya el tram final del seu discurs, on ha promès que la fiscalia desplegarà ‘una defensa activa de l’Espanya constitucional’ perquè ‘la màxima injustícia’ és ‘el menyspreu a les lleis’, i ‘el menyspreu a la normativa jurídica en nom de les exigències polítiques o de la voluntat d’un poble, comporta perjudicis irreparables per al funcionament sa de les institucions democràtiques’.

En aquest sentit ha recordat que ‘sota la direcció de la fiscalia general de l’estat’, les fiscalies de l’Audiència espanyola, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Comptes espanyol, la de Catalunya i les fiscalies de les demarcacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona ‘seguiran actuant amb celeritat i coherència, sempre amb plena subjecció a la legalitat, per garantir el nostre marc de convivència constitucional’.

Segons Maza, ‘en el moment que travessa la nostra nació’ cal ‘deixar clar’ que la fiscalia no tindrà ‘cap dubte de les seves obligacions i, en concret, de la seva vocació com a promotor de l’acció de la Justícia’, amb la ‘clara convicció que el respecte a la llei garanteix la nostra convivència’ i que ‘només sota la seva empara i vigència és possible l’exercici de la llibertat i la seguretat a la qual tenen dret tots els ciutadans espanyols’.

‘Ningú patirà per complir la llei’

El president del Tribunal Suprem espanyol, Carlos Lesmes, ha afirmat en el seu discurs que la democràcia ha estat l’opció que van escollir els espanyols per a governar-se en llibertat després del franquisme. En aquest sentit, ha dit que la constitució espanyola exemplifica la unitat i la voluntat de convivència de la societat espanyola. Un text que ‘sustenta institucionalment, fins i tot, aquells que la menystenen’ i ha afegit que l’estat de dret que es fonamenta en el respecte a la constitució i la llei.

Lesmes ha assegurat que l’estat espanyol és indissoluble i que és un deure aplicar el mandat de la unitat que emana de la constitució. ‘La unió des de la diversitat, essència de la nostra democràcia’, ha afegit. Lesmes ha reivindicat un poder judicial únic i fort i ha conclòs: ‘Ningú patirà per complir la llei.’

