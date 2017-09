Aquesta setmana es farà el Debat de Política General a les Corts Valencianes. El debat, que començarà dimecres i es prolongarà fins dijous, se centrarà principalment en el finançament i l’educació, les dues grans qüestions que han enfrontat el Consell i l’oposició un cop superat l’equador de la legislatura.

El PSPV ha avançat que demanarà a tots els grups que es doni la ‘batalla definitiva’ per a la reforma del sistema de finançament, la millora de les inversions i la fi de l’actitud ‘discriminatòria i injusta’ del govern espanyol respecte del País Valencià. El síndic socialista, Manolo Mata, ha explicat que centrarà la seva intervenció a valorar l‘‘enorme esforç, treball i obstinació’ del Consell i de Puig per a corregir el sistema de finançament i per a assentar les bases per al benestar de les pròximes generacions. Així mateix, ha assegurat que cal consolidar el nou model educatiu perquè els estudiants valencians tanquin la seva etapa educativa dominant tres llengües.

Per la seva banda, Compromís enfocarà les seves intervencions a defensar la gestió dels seus consellers. El síndic de la coalició, Fran Ferri, també té l’objectiu de fer valdre l’acció de govern de les conselleries que controla Compromís, especialment la d’Educació. L’altre gran repte de Ferri serà marcar de prop els socialistes per tal que no abaixin el to respecte de la demanda d’una millora del sistema de finançament.

Pel que fa a Podem, defensarà les polítiques del Consell davant els ex-governs del PP però alhora avaluarà críticament els Acords del Botànic, incidirà també en el finançament i demanarà més inversió per a canviar un model productiu, atès que argumenten que és precari i que es basa massa en el turisme estacional.

Previsiblement la líder del PP, Isabel Bonig, atacarà novament el nou model educatiu impulsat pel Consell, basat en el plurilingüisme, i les polítiques del govern. Malgrat que el PP també defensa un nou sistema de finançament, mantindrà un perfil baix per no xocar amb els plantejaments del govern espanyol. En la mateixa línia intervindran els diputats de Ciutadans i del grup mixt.