Dos anys després de l’assemblea fundacional de Podem al palau de Vistalegre de Madrid, el partit capitanejat per Pablo Iglesias tornarà al mateix lloc per refundar-se, decidir un nou full de ruta polític i triar una nova direcció. El camí està sent tortuós. La divisió entre ‘pablistas’i ‘errojonistas‘ ha quedat evidenciada recentment arran de la batalla entre les dues faccions per a escollir el sistema de votació que regirà l’assemblea. Finalment va guanyar l’opció oficialista, però això, ni de bon tros, no ha portat la calma al partit. Des de Madrid estant, Iglesias veu com se li obre un altre front, el de Podem Illes Balears, un dels satèl·lits que està sota control seu.

La direcció estatal de Podem té un llarg historial d’intervencions a les Illes, quelcom que no sempre ha agradat. Una de les més recordades va ser després de les eleccions al parlament balear. En aquell moment, Pablo Iglesias va vetar que el partit entrés al govern de Francina Armengol i va enviar l’economista Manuel Garí per a controlar les negociacions. La cúpula de Madrid va assegurar que Garí només aterrava a Palma per ‘orientar’ els diputats de Podem.

El lideratge dèbil del secretari general i president del grup parlamentari, Alberto Jarabo, és el que ha propiciat moltes de les intervencions des de Madrid, que el veu com el seu home útil a les Illes. Iglesias li va donar el seu suport perquè encapçalés la llista del partit al parlament. Jarabo, en unes primàries sense rival, va ser escollit, però només amb el 43,6% dels vots. Un 56,3% van ser en blanc.

Hi ha una ruptura entre el que representa Jarabo i les bases de Podem. En aquest sentit, el sector crític de Podem li retreu manca d’autonomia i caràcter. Per exemple, durant el procés de primàries per les eleccions espanyoles del 20-D, el consell ciutadà de Podem va aprovar una resolució en contra del model de votació de circumscripció única que proposava Iglesias. Xelo Huertas i Laura Camargo —número dos del partit—, van donar suport a la resolució. Jarabo es va abstenir i va fer veure que la cosa no anava amb ell, malgrat que diversos diputats van firmar un manifest crític amb Madrid. Finalment es va votar com volia Iglesias.

Fent servir el perfil tou i modelable de Jarabo, la direcció ha anat imposant la línia oficialista a les Illes. Els expedients i posteriors expulsions de Xelo Huertas i Montse Seijas en són un altre exemple. Tot el procediment ha vingut dictat pel secretari d’organització estatal Pablo Echenique, que fins i tot ha arribat a prendre al consell ciutadà els seus poders executius perquè entre els seus membres n’hi ha masses del sector crític. Ara, les decisions de caràcter executiu les pren el consell de coordinació que és un òrgan totalment controlat per Jarabo.

A més, el darrer escàndol que ha involucrat a dos membres del consell de garanties democràtiques —l’encarregat de vetllar pels drets dels militants i el compliment dels estatuts del partit— encara han aprofundit més en la intervenció de Madrid a les Illes. Les dimissions de Ribot i Canyelles -tots dos afins a Jarabo– per haver fet xantatge a la dirigent crítica Carmen Azpelicueta han provocat la dissolució de l’òrgan, del qual se’n farà càrrec la comissió de garanties estatal.

L’esperança dels crítics

Tanmateix, en aquesta intervenció obligada des de Madrid, els militants més descontents amb la direcció hi observen una esperança per a refundar el partit i convocar eleccions internes de manera immediata. Si fins ara les queixes enviades al comitè de garanties no obtenien resposta, ara, amb l’òrgan controlat des de Madrid, confien que sigui possible: ‘Esperem poder aportar proves conforme no s’estan complint els estatuts’, explica Josue Guash, vocal del corrent crític ‘El Podem que volem’.

Denuncien la manca de transparència i participació en les decisions que es prenen, una de les raons de ser del partit morat. ‘Segons els estatuts s’hauria de fer una assemblea ciutadana territorial cada sis mesos i no n’hem fet cap’, diu Guash, qui també denuncia que no es consulta la militància en cap de les decisions que es prenen: ‘Potser tenen por que la militància voti en contra del pacte establert amb PSIB i MÉS’.

Acusen Jarabo de no treballar en equip, de prendre decisions unilaterals al marge de la militància i de no saber gestionar un partit que ahir va viure un altre capítol negre amb l’expulsió del grup parlamentari de la presidenta del parlament, Xelo Huertas, i la diputada Montse Seijas. Totes dues, són acusades d’un presumpte tràfic d’influències per intercedir en un conveni entre el govern i un laboratori, propietat de Daniel Bachiller, militant de Podem i que també ha estat expulsat.

Però els maldecaps per a Jarabo no es van acabar aquí perquè tant Huertas com Seijas no volen cedir les actes i passar així a formar part del grup mixt. Aquesta fuga debilitaria la triple aliança entre PSIB, MÉS i Podem per a governar, però no la dinamitaria, ja que continuarien conservant la majoria amb 32 diputats. Ahir a la nit, en un gest d’unitat, Jarabo va fer una conferència de premsa envoltat de quaranta militants per a demanar a les dues diputades expedientades que tornin les actes: ‘Hem de passar del ‘Luis, sigues fort’ a l’ens sap greu, Huertas i Seijas, hem fet el que tocava’. L’estabilitat del partit sembla estar molt tocada. Queda per veure si Jarabo és capaç d’afrontar aquesta crisi i reconduir la deriva del partit.

