L’Agència Valenciana de Turisme ha obert un expedient sancionador a l’empresa Airbnb per oferir pisos turístics il·legals en la seva pàgina web. L’agència fa més d’un any que vigila diverses empreses que es dediquen a oferir allotjament a la ciutat de València. Segons que informa el diari Levante, la decisió d’obrir l’expedient s’ha pres els últims dies de desembre, després d’un any de ‘pedagogia’ i reunions, que no han donat fruit.

La sanció podria rondar els 30.000 euros i Airbnb ara té uns dies per presentar al·legacions. D’aquesta manera, el Consell se suma a la via disciplinària que va obrir el govern català el 2014 i que la batllessa de Barcelona, Ada Colau, ha intensificat. El govern està tramitant una nova llei que preveu multes encara més dures. Concretament, les plataformes que ofereixin pisos il·legals hauran de fer front a sancions de fins a 100.000 euros.

El secretari valencià de Turisme, Francesc Colomer, ha assegurat que ‘una multinacional, una empresa global amb un volum de negoci espectacular, no pot ignorar de manera reiterada els requeriments. La fase de pedagogia i contra-arguments sobre l’economia col·laborativa ja ha passat. He donat instruccions perquè no hi hagi impunitat’. En un cens fet aquest estiu es van descobrir 10.500 pisos turístics il·legals.

Fins ara, Barcelona ha estat l’única ciutat que ha multat Airbnb. Primer va posar una sanció de 30.000, però posteriorment la va incrementar fins als 600.000 euros per reincidir en la comercialització de pisos turístics sense llicència. De totes maneres, els serveis jurídics de l’empresa tenen fronts oberts per tot el món, ja que l’empresa aprofita un buit legal per fer negoci.

