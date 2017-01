L’Auditori Fòrum-CCIB acollirà aquest vespre la IX Gala dels Premis Gaudí de l’Acadèmia de Cinema Català. Serà un gala en què les pel·lícules ‘La propera pell’, amb catorze nominacions, i ‘100 metros’ i ‘Un monstre em ve a veure’, amb onze cadascuna, surten com a favorites de la nit. Pel que fa al guardó a la millor direcció, es decidirà entre Albert Serra, el tàndem Isaki Lacuesta-Isa Campo, Juan Antonio Bayona i Marc Crehuet.

Tot plegat en una gala dirigida per Lluís Danés i presentada per Bruno Oro, que tindrà un marcat to reivindicatiu per denunciar la precarietat que viu el sector. A VilaWeb la podreu seguir en directe. Fins aleshores, us en deixem l’espot:

‘La propera pell’ parteix com a favorita

El thriller dramàtic ‘La propera pell’, dirigit per Isaki Lacuesta i Isa Campo, parteix com a favorita als IX Premis Gaudí ja que és la pel·lícula amb més nominacions, un total de 14, entre les quals diverses categories principals, com ara millor pel·lícula, millor direcció, millor guió, millors protagonistes masculí i femení.

Per nombre de nominacions, els seus principals competidors són ‘100 metros’, de Marcel Barrena, i ‘Un monstre em ve a veure’, de Juan Antonio Bayona, amb 11 nominacions cadascuna. Mentrestant, ‘El rei borni’, de Marc Crehuet, ha aconseguit 8 nominacions, mentre que ‘La mort de Lluís XIV’, d’Albert Serra, n’ha aconseguit 7.

Millor pel·lícula

Un total de 32 produccions de les 74 inscrites enguany han estat nominades en alguna de les 22 categories dels premis de l’Acadèmica del Cinema Català. ‘El rei borni’, ‘La propera pell’, ‘Les amigues de l’Àgata’ i ‘Tots els camins de Déu’ són les produccions que optaran al Gaudí a millor pel·lícula. Per la seva banda, les nominades al Gaudí a millor pel·lícula en llengua no catalana són ‘100 metros’, ‘Un monstre em ve a veure’, ‘Callback’, dirigida per Carles Torras, i ‘La mort de Lluís XIV’.

Millor direcció

El guardó a la millor direcció es decidirà entre Albert Serra, el tàndem format per Isaki Lacuesta i Isa Campo, Juan Antonio Bayona i Marc Crehuet. Pel que fa al Gaudí al millor guió, hi optaran Carles Torras i Martín Bacigalupo per ‘Callback’; Isa Campo, Isaki Lacuesta i Fran Araújo per ‘La propera pell’, Marc Crehuet per ‘El rei borni’, i Marcel Barrena per ‘100 metros’.

Millor protagonista femenina

Betsy Túrnez (‘El rei borni’), Emma Suárez (‘La propera pell’), Ruth Llopis (‘El rei borni’) i Sílvia Pérez Cruz (‘Cerca de tu casa’) opten al Gaudí a millor protagonista femenina, mentre que Alain Hernández (‘El rei borni’), Àlex Monner (‘La propera pell’), Eduard Fernández (‘El hombre de las mil caras’) i Miki Esparbé (‘El rei borni’) són els nominats al Gaudí al millor protagonista masculí.

Millor actriu secundària

Per la seva banda, Adriana Ozores (‘Cerca de tu casa’), Alexandra Jiménez (‘100 metros’), Clara Segura (‘100 metros’) i Greta Fernández (‘La propera pell’) són les nominades al Gaudí a millor actriu secundària. Com a millor actor secundari, els nominats són Bruno Bergonzini (‘100 metros’), David Verdaguer (‘100 metros’), Karra Elejalde (‘100 metros’) i Sergi López (‘La propera pell’).

Millor curtmetratge

Entre els nominats a millor curtmetratge hi ha ‘Timecode’, de Juanjo Giménez, que aquesta mateixa setmana ha aconseguir la nominació als Oscars. Competirà amb ‘Graffiti’, de Lluís Quílez Sala, que també optava a ser nominats als premis de Hollywood però que finalment en va quedar fora; ‘En la azotea’, de Damà Serra Cauchetiez, i ‘Tiger’, d’Aina Clotet.

Millor documental

Pel que fa al millor documental, els aspirants són ‘Alcaldessa’ , de Pau Faus; ‘Bigas x Bigas’, de Bigas Luna; ‘Priorat’, dirigit per David Fernández de Castro; i ‘Sexe, maraques i chihuahues’, escrit i dirigit per Diego Mas Trelles. Les pel·lícules per a televisió nominades són ‘Ebre, del bressol a la batalla’, de Roman Parrado; ‘Fassman: l’increïble home radar’, de Joaquim Oristrell; ‘La Xirgu’, de Sílvia Quer; i ‘Laia’, de Lluís Danés. Com a millor pel·lícula d’animació només hi ha una nominació, la de ‘Ozzy’, dirigida per Albert Rodríguez i Nacho La Casa.

Gala amb un to diferent ambientada en un cinema antic

Una de les novetats que es preveuen de la gala, que presentarà Bruno Oro i estarà ambientada en un cinema antic, és un canvi de to al que acostuma a ser habitual en aquest tipus de cerimònies. El director artístic Lluís Danés ha previst una gala amb un marcat to reivindicatiu. L’objectiu és mostrar la situació de precarietat que viu el sector. La gala, de poc més de dues hores, inclourà filmets que presentaran situacions quotidianes al voltant del cinema català, els espectadors o la situació laboral dels professionals del cinema.

De fet, aquest to ja s’ha pogut veure en la campanya promocional dels Gaudí, en què es combinava la denúncia de la situació del sector amb un missatge d’esperança. Els protagonistes de l’anunci reneixen de les cendres, fumejant i recordant temes que preocupen molt al sector, com ara la precarietat laboral, la pirateria, l’IVA cultural o les xifres de públic.

Pou, Premi Gaudí d’Honor 2017

En el transcurs de la gala, l’actor, director i gestor teatral Josep Maria Pou rebrà el Premi Gaudí d’Honor-Miquel Porter per la seva trajectòria. Es tracta del màxim guardó del cinema català que, fins ara, també ha estat lliurat a Jaime Camino, Josep Maria Forn, Jordi Dauder, Pere Portabella, Montserrat Carulla, Julieta Serrano, Ventura Pons i Rosa Maria Sardà.

Aquesta setmana, a VilaWeb, us hem ofert una entrevista a Josep Maria Pou. La podeu llegir ací: ‘El premi Gaudí és com una trucada del destí que et recorda que et fas gran‘

L’Acadèmia del Cinema Català espera l’assistència de més de 2.000 convidats a l’Auditori del Fòrum, entre els quals el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]