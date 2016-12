El CIEMEN organitzat avui dijous al vespre un acte per commemorar els 25 anys de la caiguda de la Unió Soviètica i les conseqüència que aquest fet històric ha tingut fins avui.

Per parlar d’aquells fets, amb una mirada alhora històrica i actual, el CIEMEN oproposa una taula rodona amb la participació de Vicent Partal, periodista i director de VilaWeb, i testimoni, com a corresponsal, de la caiguda del Mur de Berlín i de les independències de les repúbliques bàltiques Simona Skrabec, traductora, escriptora i filòloga, nascuda a Eslovènia, membre del PEN Català i presidenta del Comitè de Traduccions del PEN Internacional, ha estudiat les identitats en l’espai del centre i l’est d’Europa i Abel Riu, politòleg, membre del Centre Delàs i especialista en l’espai postsoviètic i els conflictes que hi tenen lloc 25 anys després de la fi de l’URSS.

La taula rodona tindrà lloc dijous 22 de desembre a les 19:15 hores a l’Auditori del CIEMEN (Rocafort, 242 bis, de Barcelona). L’entrada és lliure.

