Webmàsters Independents en Català, de Cultura i d’Àmbits Cívics (WICCAC) ha fet públic el seu darrer Baròmetre sobre l’ús de la llengua catalana a Internet, on per primera vegada la presència del català ha arribat al 65% (concretament, 65,02%). Una evolució on destaca la plena presència de l’idioma als webs analitzats de l’àmbit de les ‘Universitats’ i de ‘Teatre i Dansa’, amb el 100%. Per contra, abaix de tot de la llista hi ja sectors com el de la ‘Neteja, Perfumeria, Cosmètica i Drogueria’ –on el català només està present en el 14,55% de webs-, ‘Electrodomèstics i Fotografia’ (14,47%) i el de l’Automoció, amb 5 webs en català de les 82 trobades, el que representa un 6,1%.

L’històric del baròmetre del WICCAC revela un augment de la presència del català a Internet mes a mes. Si al gener del 2016 va ser del 64,19%, al desembre ja arribava al 65,02%. L’increment més accentuat es va produir entre els mesos de juny i juliol, amb un augment de 31centèsimes, de 64,57% al 64,88%.

