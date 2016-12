L’aerolínia britànica Easyjet vulnera els drets lingüístics d’aquells usuaris que s’hi adrecen en català per a plantejar queixes en català. Si més no a la xarxa. Arran d’uns piulets de queixa d’un client pels problemes amb una reserva a l’aeroport del Prat, l’empresa ha contestat: ‘Si us plau, escriu-nos en espanyol, anglès, italià, portuguès, francès, alemany o neerlandès per a poder ajudar-te’. Deixant per escrit que es nega a atendre en català a un client, quelcom que constitueix una vulneració de l’article 128.1 del Codi de consum de Catalunya.

L’article en qüestió, dins de l’apart dels ‘drets lingüístics de les persones consumidores’, explica el següent: ‘Les persones consumidores, en llurs relacions de consum, tenen dret, d’acord amb el que estableixen l’Estatut d’autonomia i la legislació aplicable en matèria lingüística, a ésser ateses oralment i per escrit en la llengua oficial que escullin’. Easyjet no ha respectat aquest dret de l’usuari que formulava la queixa i tots els altres que denunciaven el seu menyspreu pel català.

@xbdn1971 Hola Xavi gracias por tu contacto contestamos en español, inglés, italiano, portugués, francés, holandés ó alemán

Gabz — easyJet (@easyJet) December 26, 2016

Aquesta vulneració, segons el mateix codi, es considera una falta lleu, per les quals es preveuen sancions de fins a 3.000 euros. Ampliables en cas de produir-se reincidència i manca de voluntat d’atendre en català.

L’aerolínia de baix cost es va fundar el 1995 i un any després ja va començar a operar al Prat, un dels primers aeroports en rebre vols de la companyia. En aquesta relació de més de vint anys, Easyjet ofereix als consumidors catalans tots els serveis de la seva pàgina web en català, excepte l’apartat reservat a consultes i ajudes, que només està disponible en castellà.

Internet: ‘una zona gris’ sense sancions

Fil per randa, Easyjet ha infringit el Codi català de consum, però des de Plataforma per la Llengua avisen que les xarxes són ‘una zona gris’ on moltes vegades les sancions no s’acaben aplicant. En aquest sentit, l’organització critica que l’Agència Catalana del Consum ha arxivat diversos casos de vulneracions de drets lingüístics perquè ‘s’ha considerat no competent per perseguir-les en l’àmbit d’internet’, ja que no ho consideren ‘comunicació tradicional’.

