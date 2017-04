Fins al 21 de maig es pot veure a La Seca – Espai Brossa l’obra ‘Diumenge’, de Joan Brossa. Dirigida per Hermann Bonnín, explica una història quotidiana ambientada en la Barcelona de la dècada del 1960 però passada pel filtre brossià. Això vol dir que enmig del sainet quotidià els personatges fugen de la rutina i entren sobtadament en una mena de terra de meravelles on l’argument és una nosa i la paraula esdevé una imatge visual. De fet Brossa substitueix l’argument per una situació i per això l’obra no té ni plantejament, ni nus, ni desenllaç.

L’obra està interpretada per Àngels Bassas, Abel Folk i Àlex Casanovas i gira al voltant de tres personatges: un matrimoni i un amic. Seguint l’estil del teatre brossià, l’escenografia és molt buida però els personatges molt rics. La comèdia té tot de referents surrealistes com ara els de Magritte, sobretot quan desplega telons de vellut, ombres i paraules inflamades. L’estrena de ‘Diumenge’ coincideix amb el vintè aniversari de l’obertura de La Seca – Espai Brossa, un equipament que entre altres motius es va crear per difondre la producció teatral de Brossa.

‘Diumenge’ s’emmarca dins de les activitats de l’Epicentre Brossa, un seguit d’espectacles i activitats que giren al voltant de la figura de Joan Brossa gràcies a la col·laboració de diversos equipaments culturals de Barcelona i de l’àrea metropolitana. Hi participa la Fundació Brossa, el Teatre Nacional de Catalunya, el Museu d’Art Contemporani de Barcelona, l’Institut del Teatre… L’objectiu és oferir una mirada transversal sobre Brossa que tingui en compte totes les disciplines que va conrear, per tal de comprendre millor l’actualitat del seu llegat.

