El president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, juntament amb el conseller d’Afers Exteriors, Raül Romeva, comença avui un viatge de dos dies a Dinamarca, en què presidiran la inauguració de la delegació de la Generalitat als països nòrdics, amb seu a Copenhaguen, que dirigirà Francesca Guardiola. L’objectiu serà de potenciar les relacions bilaterals entre Catalunya i Dinamarca, Finlàndia, Islàndia, Noruega i Suècia. La visita del president de la Generalitat s’escau en un moment molt decisiu del procés, deu dies abans de la Diada i pràcticament un mes abans del referèndum de l’1 d’octubre. El president i el govern veuen molt clar que el reconeixement internacional és un factor cabdal, i Dinamarca i els països nòrdics són dels que han fet més gests favorables a l’autodeterminació de Catalunya.

El parlament danès fou un dels primers a debatre i a votar (i aprovar) una moció sobre el dret d’autodeterminació dels catalans. Fou el 2015, gràcies a una resolució impulsada per la formació d’esquerres Enhedslisten (l’Aliança Vermella-Verda), que va fer que la majoria de la cambra demanés un debat pacífic i democràtic entre el govern català i l’espanyol en el context del procés cap a la independència.

La classe política danesa ha anat seguint de prop l’evolució del procés català i es va manifestar majoritàriament contrària al processament de la presidenta del parlament, Carme Forcadell, per haver permès el debat sobre el procés constituent i la votació d’una resolució de defensa del referèndum. Justament es planyien que la repressió de la justícia espanyola contra els polítics independentistes contravenia l’esperit de la resolució del 2015 en què el parlament danès demanava diàleg.

De fet, la diferència de tarannà entre l’estat espanyol i l’estat danès es va palesar en les declaracions del primer ministre de Dinamarca, Lars Løkke Rasmusse, que aquest mes de maig passat va dir que tant Grenlàndia com les Fèroe tenien el dret de ser independents i de proclamar la independència quan ho consideressin oportú.

A més, hem vist com aquest estiu el festival polític més important de Dinamarca, el Folkemødet, dedicava un debat al referèndum català amb el títol ‘Catalunya pot esdevenir el pròxim estat de la UE?’, en què diversos acadèmics, representants polítics i periodistes van discutir sobre la consulta del primer d’octubre.

El bloc escandinau

Dinamarca forma part del bloc escandinau, un conjunt de països de forta tradició democràtica, on la independència de Catalunya forma part del debat polític des de fa temps. Vegem de quina manera és tractat en els altres països.

A Finlàndia es va crear un dels tres grups de suport a Catalunya que ja hi ha oficialment en parlaments europeus i el conseller Romeva hi va ser rebut oficialment. La visita va ser aprofitada pels grups espanyolistes per mirar de manipular l’opinió pública, perquè el president del grup és membre del Partit dels Finlandesos, de caràcter nacionalista. Amagaven que la vice-presidenta del grup és membre del partit homòleg de Podem i que inclou diputats de tots els partits presents a la cambra.

El pas de la delegació

En aquest context, l’establiment de la delegació a Copenhaguen per a reforçar les relacions bilaterals entre Catalunya i aquests països és cabdal.

Els lligams entre Catalunya i els països nòrdics tradicionalment s’han mogut en l’àmbit comercial. De fet, des del 1991, Acció, l’agència per la competitivitat de l’empresa, té una oficina a Copenhaguen per a potenciar les relacions econòmiques i comercials entre Catalunya i Suècia, Noruega, Finlàndia, Dinamarca, Estònia i Islàndia.

Les exportacions catalanes a Dinamarca i Suècia representen una cinquena part de totes les de l’estat espanyol a aquests països. A més, Catalunya compta amb un nombre important de filials d’empreses sueques i daneses i unes quantes empreses catalanes són implantades en aquests països. Així mateix, el mercat nòrdic és el setè en importància en nombre absolut de turistes. Entre els mesos de gener i maig d’enguany un total de 255.600 turistes nòrdics han visitat Catalunya.

Amb la delegació de Copenhaguen, el govern ja en té dotze. Les altres són: la Unió Europea; el Regne Unit i Irlanda; França; Alemanya; els Estats Units, el Canadà i Mèxic; Àustria, Itàlia; Portugal; Ginebra; Polònia i els països bàltics; i Croàcia i els Balcans.

