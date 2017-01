El nedador català David Meca ha complert el repte de creuar l’Estret de Gibraltar per tercera vegada en la seva carrera i, tot i que ha tardat una hora més que el seu propi rècord, en l’acabar l’aventura ha dit que el seu gran repte era poder acabar.

Després que els forts vents van obligar a suspendre els seus dos primers intents, Meca s’ha llançat a l’aigua avui a les 10.51 hores des del far de Tarifa i ha completat el repte en un temps total de 3 hores i 39 minuts, lluny del rècord que ostenta des del 1999 -2 hores i 29 minuts-.

Als seus 42 anys, el nedador ja havia avisat que el seu objectiu principal no era la marca, sinó completar la travessia per tercera vegada en la seva carrera. ‘Gairebé dues dècades després ho hem intentat. Era difícil però al final he aconseguit vèncer la crisi dels quaranta’, ha assenyalat al concloure l’aventura.

