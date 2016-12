El portaveu de CSQP al Parlament, Joan Coscubiela, ha qualificat l’acord entre JxSí i la CUP sobre la llei de transitorietat jurídica de “placebo polític” per acontentar els compromisos sense complir-los. En roda de premsa des del Parlament, Coscubiela ha afegit que es tracta d’una llei “clandestina” per burlar l’Estat i ha avisat que es pot convertir en un altre “autoengany induït” tenint en compte que les lleis requereixen de força per ser aplicades i de recursos per poder-se implementar.

Coscubiela ha reconegut el dret de JxSí i la CUP a presentar les lleis que considerin oportunes, però ha afegit que han de fer-ho d’acord amb “les normes més elementals de la democràcia” com són la transparència i la publicitat.

Catalunya Sí que Es Pot no renunciarà a debatre la llei quan els dos partits sobiranistes la registrin a la Cambra, però ha avisat que el procés sobiranista corre el risc d’entrar en un “estancament perpetu” per les posicions de l’Estat però també les de JxSí i la CUP.

A més, ha recordat al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que divendres de la setmana passada va posar sobre la taula el referèndum acordat en la cimera de partits i entitats, per la qual cosa li ha exigit que mantingui “el rumb ferm i la mateixa direcció”.

D’altra banda, ha demanat al president que no “especuli” sobre el referèndum i ha rebutjat que es pugui declarar la independència amb un 50% més un dels vots en un referèndum. “Si per la reforma de l’Estatut calen dos terços, no tindria lògica que per una cosa tan important com canviar l’estatus polític de Catalunya es pugui fer amb una majoria tan minsa”, ha afegit.

