BOGOTÀ, 25 (Reuters/EP)

Almenys onze persones han mort i una ha resultat ferida aquest divendres per tres explosions registrades en dues mines de carbó a la localitat de Cucunubá, a la regió de Cundinamarca, al centre de Colòmbia, segons un nou balanç ofert aquest dissabte per l’Agència Nacional de Mineria i per la Unitat Nacional per a la Gestió del Risc de Desastres (UNGRD).

“El report oficial és de 14 persones afectades. Un ferit, onze persones mortes i dues desaparegudes”, ha informat l’Agència de Mines, que ha lamentat les víctimes mortals i ha expressant la seva solidaritat amb les famílies.

Les explosions han tingut lloc en les mines de carbó d’El Cerezo i La Huasca, a Pueblo Viejo, a uns set quilòmetres del casc urbà de Cucunubá.

“L’incident es va produir per l’acumulació de gas metà en dues explotacions de carbó metal·lúrgic, segons les primeres versions”, ha indicat el Ministeri de Mines i Energia de Colòmbia. A l’agost de 2008 es va registrar una explosió similar a la zona, que va deixar vuit miners morts.

El president de Colòmbia, Juan Manuel Santos, ha lamentat l’ocorregut i ha expressat la seva solidaritat amb les víctimes. En el seu compte de Twitter, ha anunciat que el Govern enviarà a Cucunubá “socorredors miners experts” i que “la força pública també recolzarà”, en les tasques de rescat.

A Colòmbia existeixen nombroses mines subterrànies d’or i carbó, on els accidents són freqüents a causa que algunes d’elles operen de forma il·legal o no posseeixen les mesures de seguretat pertinents.

Al juny de 2010 van morir 73 persones per una explosió en una mina de carbó en el nord-oest de Colòmbia, el cinquè país exportador mundial del mineral. La indústria minera de Colòmbia inclou des d’enormes dipòsits explotats per multinacionals fins a centenars de petits i improvisats jaciments.

