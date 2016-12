La policia Civil de Rio de Janeiro ha confirmat que la matrícula del vehicle al qual han trobat un cadàver carbonitzat a l’àrea de l’Arc Metropolità és la mateixa que la del cotxe que havia llogat l’ambaixador de Grècia al Brasil, Kyriakos Amiridis, desaparegut des de dilluns.

El delegat de la unitat d’homicidis de la regió Baixada Fluminense, Evaristo Pontes, ha confirmat també que el model del cotxe és el mateix que conduïa el diplomàtic, si bé ha assenyalat que fins que es realitzin les anàlisis forenses no es podrà confirmar la identitat del cos.

‘No puc confirmar categòricament’ que es tracta del vehicle de l’ambaixador, ‘perquè estava cremat’, ha assenyalat, segons declaracions recollides per Agencia Brasil. ‘Sí puc confirmar que té les mateixes característiques, que era el mateix model i que tenia una matrícula igual a la del cotxe que va llogar l’ambaixador’, ha afegit.

En aquest context, ha informat que ja estan en marxa les avaluacions tècniques per descobrir si el cos és el de l’ambaixador. Pontes ha indicat que espera que les primeres conclusions sobre el cas es coneixeran al llarg del dia d’avui. ‘Jo ja tinc una primera hipòtesi, però m’estimo més no parlar-ne encara’, ha apuntat.

Les autoritats van trobar un cos calcinat a l’interior d’un vehicle sota un viaducte a Nova Iguaçú, a Rio. El cadàver ja ha estat traslladat a l’Institut Mèdic Legal de Nova Iguaçú, a la regió metropolitana de Rio, per a l’anàlisi forense.

Amiridis, de 54 anys, va ser vist per última vegada al centre de Nova Iguaçú. Segons l’Ambaixada de Grècia al Brasil, el diplomàtic resideix a la capital, Brasília, i estava de vacances a Rio de Janeiro, on esperava passar-hi el Cap d’Any. Tenia previst tornar a la capital el proper 9 de gener.

La dona d’Amiridis va denunciar-ne la desaparició dimecres, després de dos dies sense aconseguir contactar amb ell. Des de la missió diplomàtica grega han anunciat ‘accions immediates’ per part del Ministeri d’Afers Estrangers de Grècia, que ha sol·licitat la total mobilització de les autoritats.

Alhora, ha assenyalat que s’ha obert una investigació per recopilar més informació al voltant a la seva desaparició mentrestant el Ministeri com la pròpia Ambaixada supervisen el cas, en estreta cooperació amb les autoritats locals.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]