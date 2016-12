Barcelona rebrà dos milions d’euros extraordinaris de l’Impost d’Estades en Establiments Turístics (IEET), més conegut com a taxa turística. L’Ajuntament i la Generalitat han signat un conveni per materialitzar aquesta assignació extra, provinent del fons per al Foment del Turisme, com ja van fer l’any 2015. La quantitat s’ha acordat al Comitè bilateral del Fons que finança les despeses que serveixen per reduir l’impacte negatiu del turisme a la ciutat, principalment a través d’obres de rehabilitació i millora d’aquelles infraestructures i serveis de Barcelona que reben més volum de visitants. L’ajuntament assegura que aquests dos milions extres són ‘clau’ per desplegar la ‘política de governança’ del turisme.

Entre els projectes anomenats ‘de compensació’ que s’han impulsat aquest darrer any, hi ha l’arranjament de voltes de diversos carrers a Plaça de la Llana, la instal•lació de detecció de vianants al passeig Marítim a l’altura del carrer Andrea Dòria, la gestió d’un equip d’agents cívics, la remodelació del pas de vianants del pas sota la Muralla i la plaça Pau Via, i la reordenació del mobiliari urbà en un dels laterals de la Plaça de Catalunya.

Alhora, el govern municipal ha destacat aquest dijous que part dels ingressos provinents de la taxa turística també s’han destinat a descentralitzar el turisme i ampliar l’oferta cultural. És el cas del pla d’ordenació turística del Turó de la Rovira (Horta-Guinardó), de la Casa de l’Aigua (Nou Barris), i de les visites guiades a diversos barris de la ciutat, fora del centre i de l’Eixample. En el cas de la cultura, s’ha invertit en la nova programació d’agost del Teatre Grec, en restaurar els murals de la capella de Sant Miquel del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes i en fer activitats del Sónar Kids a Nou Barris.

Vint-i-nou milions des del 2012

D’ençà que l’Impost sobre Estades en Establiments Turístics va entrar en vigor el novembre de 2012, l’Ajuntament de Barcelona ha rebut 28,8 milions d’euros. La xifra representa un 33% del total que ha ingressat la Generalitat, que és qui en regula la normativa i en gestiona la recaptació a través de l’Agència Tributària de Catalunya, per després retornar-ne una part als municipis. Del total de diners que s’han transferit a Barcelona, 15,2 milions s’han destinat a finançar projectes o actuacions per part de l’Ajuntament, mentre que gairebé 13,5 milions s’han derivat al consorci Turisme de Barcelona per invertir-los en promoció.

Amb tot, l’Ajuntament de Barcelona insisteix en reclamar la gestió íntegra de tota la recaptació de l’impost turístic de la ciutat, alhora que demana que es consolidin els 2 milions extraordinaris dels últims dos anys amb els quals es compensen els efectes negatius del turisme.

