Barcelona En Comú tornaria a guanyar les eleccions municipals de Barcelona, ja que manté el primer lloc en la intenció de vot directe que recull el baròmetre semestral de l’Ajuntament. El 15,7% dels ciutadans, sis dècimes per sobre de la darrera enquesta i cinc per sobre de les eleccions del 2015, apostaria per la formació que lidera Ada Colau.

El 67,1% dels ciutadans aproven la gestió de l’actual equip de govern municipal, i en un 55% dels casos la consideren bona o molt bona, un fet que pel primer tinent de batlle, Gerardo Pisarello, és un aval’ després de dos anys de mandat.

ERC seria la segona més votada, amb un 14,5%, qui en les eleccions va obtenir un 11,9. El PSC pujaria lleugerament, de 5,6 a 6, mentre que el PDECat, que el 2015 va ser la segona força, patiria un dur revés i cauria del 13,7 al 5,9%.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]