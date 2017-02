L’Ajuntament de Barcelona ha desencallat la rehabilitació del recinte de Can Batlló, on preveu destinar 64 milions d’euros durant aquest mandat amb l’objectiu que l’antiga fàbrica ‘no acabi en l’oblit i la destrucció’, segons ha destacar la batllessa Ada Colau. Entre els projectes que s’hi planifiquen, hi destaca la creació de Coòpolis, una cooperativa per fomentar l’economia social; la construcció de més de 1.400 habitatges, 500 dels quals de protecció oficial; l’obertura de noves zones verdes; la construcció de la nova Escola de Mitjans Audiovisuals (EMAV) i també de diversos equipaments de barri. Per tirar endavant aquesta reforma, l’ajuntament està tramitant la Modificació del Pla general metropolità en una superfície de 139.200 metres quadrats, que també inclouen l’antiga estació ferroviària de Magòria.

