Bankia ha signat l’absorció del Banc Mare Nostrum i l’ha valorat en 825 milions d’euros, segons ha informat l’entitat aquest matí. El banc presidit per Ángel Goirigolzarri emetrà 205,6 milions de noves accions, el que suposarà el 6,67% del capital final, per entregar als accionistes de BMN. Passaran a tenir accions líquides, que cotitzen en borsa i que paguen un dividend. El capital total de Bankia serà de 3.085 milions d’accions.

Amb aquesta operació, Bankia es consolida com a quarta entitat en el mercat espanyol en un moment de ‘perspectives positives per al sistema financer’, segons destaca l’entitat, ‘tant pel creixement esperat del negoci com per la previsible evolució dels tipus d’interès’. Així, Bankia espera que el creixement del benefici per acció sigui del 16% i el retorn esperat de la inversió sigui del 12% en el tercer any, mentre que la rendibilitat, mesurada com el retorn sobre fons propis, creixerà uns 120 punts bàsics.

Després de concretar-se l’operació, el president de l’entitat ha assegurat que ‘és molt bona’ per a tots els accionistes de Bankia pel que suposa de ‘creació de valor’. ‘I és molt positiva per als contribuents perquè la unió d’ambdues entitats incrementa la capacitat de tornar les ajudes rebudes’. Pel president de l’entitat, Bankia està ‘preparada per iniciar una nova fase de creixement’ i crear franquícies on l’entitat tenia ‘una presència molt limitada’. Per la seva banda, el president de BMN, Carlos Egea, va afirmar que ‘la fusió és molt bona operació per als nostres accionistes, treballadors i clients, ja que BMN s’integra en el quart grup financer del país, que és el més solvent, eficient i rendible’. Està previst que al mes de setembre se celebrin les Juntes Extraordinàries d’accionistes perquè aprovin la fusió i tot seguit se sol·licitaran les autoritzacions als diferents reguladors, supervisors i autoritats. La fusió també permetrà assolir unes sinèrgies de 155 milions d’euros a partir del tercer any i l’entitat resultant tindrà un pes del sector promotor sobre el total de préstecs de l’1,5%, la xifra més baixa de tots els bancs cotitzats. Amb l’actual composició dels accionariats de les dues entitats, en què el FROB és el principal accionista d’ambdues, el repartiment accionarial deixaria el FROB amb un 66,56% del capital aproximadament, els actuals accionistes privats representarien el 31,11% i els accionistes privats de BMN el 2,33%. Aquesta darrera aporta a Bankia uns 38.000 milions d’euros en actius i una forta presència a Múrcia, Granada i les Illes Balears. El volum de crèdits creix un 20% i el de dipòsits ho fa en un 28%.

