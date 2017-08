La CUP ha lamentat aquest dimarts que els atemptats de Barcelona i Cambrils no s’abordin en un ple monogràfic al Parlament des d’una perspectiva ‘integral i no fragmentària’. En un comunicat, ha explicat que la seva proposta ha estat ‘rebutjada unànimement per part de tots els grups’ de la Mesa del Parlament, on la CUP té veu però no vot, i finalment el tema s’abordarà en la Comissió d’Assumptes Institucionals (CAI).

Els cupaires han criticat que ‘alguns aposten més per usar els conceptes de terrorisme i islamisme per llençar-los contra els que no pensen com ells’, en comptes de fer un debat per analitzar detalladament el que ha passat abans, durant i després dels atacs.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]