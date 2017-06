‘Alícia Sánchez-Camacho és una traïdora. Traïdora al seu partit, traïdora a la justícia, traïdora a Espanya. I a sobre té la barra de denunciar una cosa que havia encarregat ella’, ha etzibat a Alícia Sánchez-Camacho durant la seva compareixença al Parlament de Catalunya en el marc de l’operació Catalunya. L’ex-amant d’Oriol Pujol Jr. va participar en el conegut dinar de la Camarga on va ser enregistrada parlant amb l’ex-presidenta del PP català Alícia Sánchez-Camacho, a qui ha assenyalat com la responsable de tot plegat.

Des d’un inici ha dit que a la comissió li falta informació: ‘Quan es va acabar la comissió Pujol, va venir a veure’m una de les detectives de Método 3, Elisenda Villena, per explicar-me com havia anat tot’. Segons Villena, va ser Zaragoza qui va encarregar la gravació: ‘Per cert, no ha estat citat aquí, oi? Durant l’època de Rubalcaba, que tampoc no està citat aquí, oi? Doncs per començar aquí ja tenim un error’. Segons Álvarez, la gravació va ser encarregada per Zaragoza per ordre d’Alícia Sánchez-Camacho.

Ha dit que la va arribar a defensar, perquè creia que tot plegat era una conxorxa contra ella. ‘Per culpa d’aquesta dona i dels pactes que em va fer firmar, perquè jo me la creia, avui dia puc perdre la casa perquè està en possibilitat d’embargament’.

