BRUSSEL·LES, 4 (EUROPA PRESS)

El tunisià Anis Amri, identificat com l’autor de l’atemptat contra un mercat de nadal el passat 19 de desembre a Berlín, va arribar en tren a Brussel·les procedent d’Amsterdam, a penes dos dies després de l’atemptat, el 21 de desembre cap a les 19.00 hores, segons ha informat la Fiscalia Federal belga.

La nit del 19 de desembre, Amri va robar un camió, va matar el conductor –un home de nacionalitat polonesa– i el va estavellar contra el mercat nadalenc pròxim a l’Església del Kaiser Guillermo. Un total de 12 persones van morir i 56 van quedar ferides.

Amri, que havia jurat lleialtat a l’Estat Islàmic, que el va identificar després com un dels seus “soldats”, va ser abatut dies després a Milà després de passar per França i, pel que sembla, altres països europeus.

La Fiscalia Federal belga ha informat aquest dimecres que Amri va arribar a l’estació de tren Brussel·les-Nord “el 21 de desembre del 2016 cap a les 19.00 hores procedent d’Amsterdam”, segons s’ha pogut “constatar” a partir de les “imatges” de les càmeres de seguretat a l’estació de Brussel·les, visionades per la policia Federal.

“La policia Federal ferroviària de Brussel·les, en col·laboració amb la cèl·lula d’imatges de la Xarxa Ferroviària Belga (SCNB), ha visionat el conjunt de les imatges gravades a l’estació de Brussel·les-Nord. Aquesta anàlisi ha permès constatar que Amri va arribar a aquesta estació el 21 de desembre del 2016 cap a les 19.00 hores, procedent d’Amsterdam”, ha informat la Fiscalia Federal belga en un comunicat.

La Fiscalia ha explicat que no pot donar més informació del cas “per l’interès” de la investigació judicial en curs oberta tant a Bèlgica com a Alemanya.

La Fiscalia alemanya ha informat aquest dimecres, per part seva, que està investigant un segon tunisià de 26 anys per la seva possible relació amb Amri, que té sota custòdia des d’aquest dimarts, segons ha informat la portaveu de l’organisme en roda de premsa.

