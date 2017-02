MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Almenys 119 persones han mort a l’Afganistan com a conseqüència de les últimes allaus i tempestes de neu registrades en diversos punts del país, segons ha informat la cadena de televisió privada Tolo.

El Ministeri d’Obres Públiques ha informat que les autoritats han aconseguit reobrir al trànsit les principals carreteres però ha emplaçat els conductors que es dirigeixen al pas de Salang a canviar de pneumàtics per evitar incidències.

Les autoritats han confirmat que hi ha més de 80 persones que han resultat ferides en incidents derivats de les últimes allaus i nevades registrades en diverses parts del país. El ministre d’Obres Públiques, Mahmood Baligh, ha fet una crida perquè tots els ciutadans adoptin les precaucions necessàries davant les baixes temperatures, en molts casos de valors negatius.

Per la seva banda, el ministre de Sanitat, Ferozuddin Feroz, ha indicat que la majoria dels ferits per les allaus i les intenses nevades estan sent tractats en hospitals i ha explicat que un equip de metges ha estat enviat a Badakhshan per tractar els lesionats.

El primer ministre afganès, Abdullah Abdullah, ha assegurat aquest dilluns que 22 províncies s’han vist afectades per les allaus i nevades i que ja s’està enviant ajuda d’emergència per ajudar els damnificats.

Abdullah Abdullah ha afirmat que l’Autoritat Nacional de Gestió de Desastres dedica tots els seus esforços per afrontar els problemes que sofreixen els afganesos pel temporal i ha demanat als ciutadans que col·laborin per mantenir sense neu les carreteres.

L’Oficina de les Nacions Unides per a la Coordinació d’Assumptes Humanitaris a Kabul ha mostrat les seves condolences a les famílies de les víctimes mortals de les allaus i ha promès que les Nacions Unides donarà tot el seu suport al Govern afganès en les operacions de rescat.

En un comunicat, Mark Bowden, el representant especial adjunt de l’ONU per a l’Afganistan, ha afirmat que està molt entristit per la pèrdua de vides i pels danys registrats a Nuristan, a l’est del país. “En nom de les agències humanitàries de les Nacions Unides, m’agradaria traslladar les meves condolences a totes les famílies que han perdut els seus éssers estimats per aquestes allaus”, ha assenyalat Bowden.

Almenys 50 persones van morir a la província de Nuristan, a l’est de l’Afganistan, aquest diumenge per una allau de neu. A més, s’han registrat més allaus i intenses nevades en altres zona del país, com a la província de Badakhshan, on han mort almenys deu persones.

