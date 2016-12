Notícies Dimecres 17.12.2014 18:53 Autor/s: Redacció

Cathy Sweeney i Lluc Bauzà analitzen la situació en que es troba l'acord d'ER amb MÉS

Sweeney: «Demanam al PSM que clarifiqui la situació de l'acord, després que l'assemblea d'Esquerra decidís continuar»

La vicepresidenta d'Esquerra Republicana a Mallorca, Cathy Sweeney i la Secretària General del partit a Mallorca, Lluc Bauzà, han comparegut aquest dilluns en roda de premsa per tal d'analitzar amb quina situació es troba l'acord d'ER amb MÉS.

En aquest sentit Sweeney ha recordat que «l'assemblea d'Esquerra Republicana va decidir diumenge dia 7 de desembre prioritzar la coalició MÉS i plantejar unes disculpes compartides i sempre ha acceptat les condicions d'entrada dins MÉS» segons la dirigent d'Esquerra «ens va sorprendre que poques hores després de l'assemblea es comunicàs a la suspensió de l'acord, a l'espera de ser ratificat per l'Executiva de MÉS. No hem rebut ni per part del PSM ni de MÉS cap comunicació de com queda l'acord» A més, «els candidats que són militants d'Esquerra Republicana volen saber amb quina situació es troben atès que el reglament de primàries establia que podien ser candidats de MÉS aquells que no pertanyin a partits supramunicipals sense acords amb MÉS» Per la seva part Lluc Bauzà ha dit que «No entenem, que sols 24 hores després que surti publicat que el president d'Esquerra Republicana planteja que hi hagut incidències tècniques i polítiques en el procés es posi en marxa l'expulsió d'Esquerra de l'acord sense cap marge de mediació ni de resolució» ja per acabar Bauzà ha dit que: «No entenem que el PSM no hagi volgut crear cap comissió de negociació per resoldre el conflicte i que les decisions de suspendre els membres d'Esquerra de MÉS i de l'acord en sí, es comuniquin sols en premsa i amb 20 minuts de diferència dels acords, favorables a continuar treballant plegats, que Esquerra Republicana ha pres en els seus òrgans executius i assemblearis»