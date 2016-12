Notícies Dijous 04.12.2014 20:45 Autor/s: Redacció

El PI demana planificació, dotació econòmica i més garanties per a l'educació

Situacions com la caiguda del sostre a una aula del CEIP La Soledat són fruit de la manca de previsió i la deixadesa per part d’una conselleria d’Educació desgovernada

El PI critica que Govern del Partit Popular s’hagi passat tres anys i mig amb una única mesura per a les seves “autopistes de l’educació”: l’obligatòria implantació del Decret del Trilingüisme sense el consens de la comunitat educativa, sense l’assessorament de la Universitat de les Illes Balears i sense escoltar la societat.





Mentrestant, les infraestructures escolars són, en massa casos, deficients. Una important partida econòmica s’ha destinat a aplicar un decret que fins i tot els tribunals han rebutjat mentre s’han deixat de destinar doblers al manteniment de les escoles, millores estructurals i una plantilla que garanteixi una educació de qualitat.

Les conseqüències són evidents: avui a un centre escolar de Palma devers 200 alumnes han rebut classe fora de les seves aules per decisió del professorat, ja que la conselleria només posa pegats allà on no ha estat capaç de planificar.

El cert és que, segons el PI-PROPOSTA PER LES ILLES, resulta imposible un mínim de planificació en una conselleria d’Educació que ha tengut clarament altres prioritats. Una conselleria desgovernada per on han passat tres consellers, Bosch, Camps i Riera en poc més de tres anys i amb els respectius canvis de personal de confiança.

És per això que el PI vol llançar un missatge a la conselleria d’Educació del Govern de les Illes Balears: avui NO és un dia normal a centres educatius com el de la Soledat. Aquest NO és un curs normal. Aquesta NO és una legislatura normal.