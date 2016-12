Notícies Dijous 27.11.2014 13:48

Es presenta la comissió del Tricentenari 1715-2015 a Mallorca

S'organitzaran tot d'activitats l'any vinent per a recordar els tres-cents anys de la resistència i caiguda de l'illa en la guerra de Successió

Avui s'ha presentat a Can Alcover de Palma la comissió cívica Tricentenari 1715-2015. Del Decret de Nova Planta al dret de decidir, amb la presència d'alguns dels seus membres: Jaume Mateu, Bartomeu Mestre, Carles Amengual, Pere Morey, Gabriel Janer, Josep Valero, Jaume Corbera i Josep Muncunill. La comissió vol recordar i divulgar 'el coneixement d'un fet que va capgirar traumàticament el curs de la història de Mallorca' i del que, a escala popular, se'n saben poques fites. Per això s'organitzaran activitats durant el 2015 per a destacar els efectes de la guerra de Successió a Mallorca.

Per Jaume Mateu, president de l'Obra Cultural Balear (OCB), l'objectiu del programa d'actes és donar a conèixer popularment els fets que van dur a la guerra de Successió i els efectes que van tenir a les Illes: 'En concret, les conseqüències d'aquesta guerra en terme polítics (pèrdua de les institucions d'autogovern), econòmics (augment de la pressió fiscal), socials (repressió política i militarització de la societat) i culturals (marginació de la llengua i la cultura pròpies).' I ha remarcat que la comissió és formada per persones de molts perfils professionals i acadèmics, i oberta a la participació.

La conferència de presentació s'ha fet un dia abans del 28 de novembre: 'Precisament el 28 de novembre de l'any que ve farà tres segles justs de la publicació del Decret de Nova Planta de Mallorca.' Mestre ha recordat la importància de la participació illenca en la defensa de Barcelona, una resistència que va evitar que la ciutat fos presa a sang i foc el 1714, i que en el cas de Mallorca també hi va haver resistència i que es va haver de negociar una capitulació.

Les activitats i materials del tricentenari s'aplegaran en una web especial, 1715tricentenari2015.cat. Les setmanes vinents, per exemple, ja es presentarà un documentari sobre la guerra de Successió a Mallorca, realitzat per Pere Sánchez, i a tots els actes del Trenta-u de Desembre que organitza l'OCB a Mallorca es llegirà enguany un manifest del tricentenari.