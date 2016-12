Notícies Dimecres 22.10.2014 13:18 Autor/s: Jaume Calafell Massanet

Primera Trobada per la Unitat Popular de Mallorca

La convocatòria a iniciativa dels principals col•lectius de l’esquerra revolucionària i independentista de l’illa congregà a més d’un centenar de persones en la seva primera edició

Dissabte passat va tenir lloc al centre augestionat de sa Casa Llarga (can Gazà), als afores de Palma, la primera Trobada per la Unitat Popular que es celebra a Mallorca, la qual pretén abordar la manera de coordinar les distintes lluites socials que hi ha a l’illa des d’una òptica clarament rupturista i anticapitalista. La reunió, convocada per distints col·lectius de l’entorn de l’Esquerra Independentista i alternativa mallorquina , superà àmpliament les perspectives de participació que preveien els organitzadors. Devers unes 120 persones passaren al llarg del dia per algun dels tres debats que s’organitzaren simultàniament.

L’acte s’estructurà en tres debats simultanis que es desenvoluparen durant tot el dematí. Un fou el de la lluita al carrer i els reptes que té, en aquest camp, el moviment popular així com les eines més adients per portar-la a terme. En aquest debat hi prengueren part com a ponents una companya de les Encausades Feministes, un dels portaveus de l’Assemblea de Docents, un company de la CGT i una companya de l’Ateneu de Felanitx.

Un segon debat fou el de la lluita institucional, en el qual s’abordà la crisi del sistema de partits i la democràcia representativa. En aquest, hi participaren membres d’organitzacions rupturistes i alternatives, (Candidatures Alternatives del Vallès, Alternativa per Pollença, CUP-AE i Podem Mallorca).

Per altra banda, un tercer fòrum de discussió fou el que es centrà en com ha d’afrontar el moviment popular la construcció nacional dels Països Catalans mitjançant el plantejament d’una sèrie de preguntes en relació amb aquesta qüestió.

Conclusions i propostes.

Durant l’horabaixa es va dur a terme un debat general en què un portaveu de cada grup va aportar les conclusions a les quals s’havia arribat al matí. Entre les idees que varen sorgir es va remarcar la necessitat de fer èmfasi en la millora de comunicació entre totes les mobilitzacions, aprofitant els mitjans i projectes alternatius que hi ha, així com de mirar de fer més feina en l’àmbit antirrepressiu. Així mateix, es va parlar de descentralitzar les lluites tenint en compte que els ritmes no són els mateixos a Palma que als pobles.

Finalment, la trobada va acabar amb un encoratjament a què el debat es tradueixi en fets concrets. En aquest sentit, algunes companyes plantejaren que ja va sent hora de plantejar-se la possibilitat de candidatures municipals de caire rupturista i començar a

crear des d’ara mateix l’estructura que permeti arribar a l’empoderament de les classes populars i, per tant, a l’alliberament social i nacional