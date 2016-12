Notícies Diumenge 03.08.2014 06:00

Els diaris alemanys i britànics, enfrontats pel turisme de borratxera a les Illes

Un article del Bild en què es titlla els britànics de 'borratxos, amb sobrepès i pell cremada' aixeca polseguera

El comportament d'alguns britànics i alemanys que passen les vacances d'estiu a les Illes Balears és des de fa anys un motiu de polèmica. Els casos de 'balconing', les borratxeres descontrolades i ara també el 'mamading' omplen pàgines de diaris tant ací com als països d'origen. Des de fa uns quants dies, s'ha aixecat encara més polseguera, perquè en un article del diari sensacionalista Bild es retrataven els turistes britànics a Mallorca com uns clients 'borratxos, amb sobrepès i pell cremada'.

L'article del diari més llegit d'Alemanya no ha passat desapercebut al Regne Unit. The Telegraph va reaccionar amb un article del corresponsal que diu que 'els alemanys no tenen una imatge gaire positiva dels britànics a l'estranger'. S'hi expliquen amb tots els ets i uts curiositats que, segons el Bild, tenen els britànics, com ara amnèsia pel que fa a la roba interior, facilitat per a agafar 'refredats de vodka' i les mans llargues dels gal·lesos. També explica aquest 'alliberament' que significa torrar-se al sol per a la gent avesada a la pluja constant. L'article fa escarn especialment de les noies, 'que fan favors sexuals a canvi de vacances pagades', en referència al cas de 'mamading' de Magaluf.



L'article que es fa ressò de la publicació alemanya al The Times comença de manera contundent: 'Quan ens aproximem a la commemoració de la Primera Guerra Mundial i a Europa es parla de pau i reconciliació, les rivalitats entre britànics i alemanys haurien de parar, si més no temporalment.' I continua: 'L'article del diari alemany Bild és de tan mala educació que equival a un acte de guerra.'



The Sun, tan sensacionalista com el Bild o més, ha inclòs bafarades al dibuix que acompanya l'article original, que es burla del retrat que fan els alemanys dels seus turistes. Indiquen, per exemple, que el guix que duu l'home és una 'cama balconing'.



En lloc d'això, The Guardian opta per la ironia i l'article que signa Holly Baxter convida els britànics a continuar empipant els alemanys. 'Sortim a lluir els tatuatges de dofins que ornen els nostres cossos cremats pel sol' o 'continuem cercant descomptes per a còctels', recomana l'articulista.