Notícies Dilluns 30.09.2013 11:24

El govern balear no escolta el clam

El vice-president insisteix que no retiraran el decret de llengües, malgrat la històrica mobilització

Els docents de les Illes comencen avui la tercera setmana de vaga indefinida, l'endemà d'una manifestació històrica que va ser un clam contra el decret de llengües, que vol ensorrar el consens sobre la immersió lingüística, i en defensa d'una educació pública de qualitat i en català. Malgrat tot, el govern no pensa escoltar ni cedir. Antonio Gómez, vice-president de les Illes Balears i conseller de la Presidència, ha dit avui que el govern no retiraria el decret argumentant que aquest havia 'sortit de les urnes'.

'De les urnes és d'on surt la manifestació popular i d'on surt el mandat per a determinada acció política', ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio, on ha criticat 'la lectura política' de la marxa i que s'hi veiessin símbols que, segons ell, 'no tenen res a veure amb la història i la cultura de les Illes Balears', en referència a les estelades i al suport d'ERC a la manifestació.

Gómez ha anunciat que el govern continuaria negociant amb els docents amb una actitud 'col·laboradora' i amb la intenció d'intentar arribar a acords, i ha dit que la màxima preocupació que tenia ara el govern era que els infants no anaven a escola.

Una riuada verda històrica planta cara a Bauzá

Desenes de milers de ciutadans es van posar ahir la samarreta verda de la revolta dels mestres i van sortir al carrer per alçar la veu contra les últimes imposicions del PP i l'aplicació del decret de llengües. Els organitzadors calculen que hi hagué noranta mil assistents a la manifestació de Palma (més de cent mil a totes les illes). La Societat Balear de Matemàtiques, que s'havia proposat de fer-ne un càlcul precís, diu que es va arribar a vuitanta mil manifestants a Palma. [Més informació]