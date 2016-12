Notícies Dilluns 30.09.2013 06:00

Una riuada verda històrica planta cara a Bauzá

Els organitzadors parlen de noranta mil manifestants a Palma · Se n'hi afegeixen desenes de milers a les concentracions de Menorca, Eivissa, Formentera i la resta dels Països Catalans

Les principals ciutats de les Illes Balears i Pitiüses van esdevenir ahir un clam contra la política educativa del govern de José Ramón Bauzá. Desenes de milers de ciutadans es van posar la samarreta verda de la revolta dels mestres i van sortir al carrer per alçar la veu contra les últimes imposicions del PP i l'aplicació del decret de llengües, que vol ensorrar el consens sobre la immersió lingüística. Els organitzadors calculen que hi hagué noranta mil assistents a la manifestació de Palma (més de cent mil a totes les illes). La Societat Balear de Matemàtiques, que s'havia proposat de fer-ne un càlcul precís, diu que es va arribar a vuitanta mil manifestants a Palma.

RECULL D'IMATGES DE LA MOBILITZACIÓ: Les Illes s'omplen de samarretes verdes

La manifestació de Palma va començar a caminar a les 17.55, cinc minuts abans del moment previst, per por de la massificació. La plaça d'Espanya era plena de gom a gom i tota de color verd. Sindicats, docents, pares i mares d'alumnes van anar en massa a la manifestació que els organitzadors consideren la més gran de la història de les Illes. Poca estona després d'haver començat a Palma, també va arrencar la manifestació de Maó, que igualment va escampar el color verd dels concentrats pels carrers del centre de la capital de Menorca. Aproximadament a la mateixa hora, milers de manifestants començaven a caminar a Eivissa.



A Palma, la manifestació va recórrer de la plaça d'Espanya fins a plaça de la Reina, en un trajecte de prop de tres quilòmetres, mentre milers de manifestants continuaven arribant encara al punt d'eixida.

Vaga indefinida dels mestres

Fa dotze dies que els mestres de les Illes Balears van començar una vaga indefinida que com més va més forta és. Docents, sindicats i pares estan decidits a mantenir la protesta contra el decret de llengües del govern Bauzá mentre no s'avingui a negociar-ne l'aplicació. En aquestes dues setmanes la vaga de docents ha esdevingut una mobilització social amb què s'ha implicat bona part de la societat balear i que ha desfermat la solidaritat i el suport a la resta dels Països Catalans.

Les converses entre govern i sindicats han acabat sense acord i l'Assemblea de Docents ha decidit de mantenir la vaga indefinida, amb el suport de mares i pares que fins i tot s'han sumat activament a la protesta perquè el salari dels mestres no es redueixi tant.

Han estat dues setmanes d'aules buides i carrers plens, en què la samarreta verda de defensa de l'educació pública, de qualitat i en català ha esdevingut una onada de solidaritat. Les protestes s'han fet sentir al parlament, a la universitat i a plens municipals de tot de pobles de les Illes. I a Barcelona, València i tantes altres ciutats i viles del país que s'hi han unit amb concentracions de suport. I també a través de la caixa de resistència, que ja ha recollit 220.500 euros.

L'Assemblea de Docents nega avenços en les negociacions amb el govern

El portaveu de l'Assemblea de Docents de les Illes Balears, Guillem Barceló, ha desmentit que s'hagin tancat acords en les negociacions amb el govern balear pel decret del trilingüisme, com ja havia donat per fet l'executiu de José Ramón Bauzá. Barceló ha explicat que els punts que es van concretar en la darrera reunió amb el govern havien de passar per l'assemblea abans de tancar-los. I dissabte, gairebé per unanimitat, van ser rebutjats pels mestres que els consideren 'insuficients'. 'Tot queda molt inconcret, com les plantilles i les ràtios, i necessitam més concreció i confiança', va dir el portaveu dels mestres.



Així doncs, caldrà tornar a negociar i presentar a l'executiu balear els punts que han estat rebutjats per l'Assemblea de Docents, en la reunió que s'ha de fer aquest horabaixa.

Informació relacionada:

Més informació:

'El TIL és una versió revisada i ampliada del Decret de Nova Planta' (Entrevista amb Jaume Oliver, mestre vaguista del Col·legi Pius XII de Palma)

Les Illes diuen prou, el vídeo de la revolta educativa contra Bauzá

Edtorials de Vicent Partal sobre la revolta de les Illes: Coses de boigs | La samarreta ara és verda | Amb els tres directors de Menorca

Guia per a assistir a la manifestació de la revolta dels mestres de les Illes

Biel Majoral: 'Els mestres han començat la quarta Germania contra l'abús de poder'

Polítics i artistes donen suport a la vaga de docents a les Illes Balears a través d'un vídeo

Una diputada del PP amenaça de retirar la custòdia dels fills als pares que s'afegeixin a la vaga