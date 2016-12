Notícies Dilluns 30.09.2013 11:06

Per què s'ha tallat l'emissió de Catalunya Ràdio a les Illes?

Moltes queixes a la xarxa han fet sorgir la suspicàcia de motius polítics, però l'emissora aclareix que són tècnics

Avui des de les nou del matí fins a quarts de deu s'ha tallat l'emissió de FM de Catalunya Ràdio i l'emissió de TV3Cat a TDT a les Illes Balears. Aquest tall ha coincidit amb el moment en què Mònica Terribas entrevistava el vice-president del govern balear, Antonio Gómez, per preguntar-li per l'èxit de la manifestació d'ahir a Palma i més ciutats de les Illes contra la política educativa. Hi ha hagut moltes queixes a la xarxa per aquest tall, i molta gent ho atribuïa a qüestions polítiques, tenint en compte que la gestió dels repetidors va a càrrec del govern balear.

Però Catalunya Ràdio ha informat que la raó no havia estat pas política, sinó per causa d'unes tasques de manteniment que feia avui al matí Televisió de Catalunya i que també ha afectat l'emissió de Catalunya Ràdio. Ha estat, doncs, una coincidència que hi hagués el tall en el moment de l'entrevista a Gómez.



Ací podeu escoltar íntegra l'entrevista al vice-president balear: