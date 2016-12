Notícies Dimarts 03.03.2015 20:38 Autor/s: Redacció

Presentació a Palma del documental «La Resistència»

La presentació s'emmarca dins els actes del Tricentenari, i mostra la complicitat dels mallorquins amb el setge de Barcelona de 1714, el posterior any de resistència fins que va caure l'illa el 1715 i les conseqüències de la derrota al llarg d'aquests 300 anys.

«Ens han sembrat de sal la memòria» així es com defineix l'escriptor Bartomeu Mestre els 300 anys de silenci sobre una lluita que s'ha volgut esborrar, 300 anys de resistència mallorquina, tres segles de resistència catalana.

La Comissió Cívica del Tricentenari ha posat en marxa al cinema Ciutat, de Palma, l'estrena del documental «La Resistència» realitzat per Pere Sánchez, conegut professional de la comunicació a les Illes Balears i al Principat, el proper dia 4 de març a les 21:00 hores. El documental ha estat produït per Alvent Produccions, i ha estat possible gràcies a l'aportació de la Fundació Josep Irla, el Grup Blanquerna i d'altres col·laboradors anònims.

Al documental hi participen coneguts historiadors com Pere Morey, Bartomeu Mestre, Guillem Morro i fins i tot, en el seu vessant d'historiador, Oriol Junqueras. Entre tots ells, explicaran, quins motius culturals, comercials i estratègics dugueren a illencs, valencians i principatins defensar junts, tant Barcelona, com Mallorca a la Guerra de Successió. Coneixerem alguns dels herois, fins ara desconeguts, que forjaren en la defensa de Mallorca la seva llegenda. I sabrem quines són les conseqüències que ens ha duit als illencs aquella derrota.

El preu de l'entrada és de 3 euros i es poden reservar a la pàgina web www.grupblanquerna.cat però les entrades ja estan exhaurides i tot i que en principi, només hi havia prevista una data de projecció, no se'n descarten de noves i a altres municipis com Inca i Manacor.