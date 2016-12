Notícies Dimecres 03.12.2014 20:01

MÉS lamenta la liquidació de Sa Nostra

El diputat Miquel Àngel Mas afirma que “hem assistit al funeral de la caixa de Balears, amb més de 130 anys d’història i una importantíssima obra social i cultural, davant la desídia del Govern del PP”

El grup MÉS lamenta la liquidació de 130 anys d’història de Balears. “Ahir varem assistir al funeral per Sa Nostra, la caixa de Balears. Sa Nostra era la caixa de Balears, amb un 30% de mercat, 1500 treballadors i més de 650.000 impositors. Ahir se consumà la pèrdua d’una importantíssima obra social i cultura, però per sobre de tot una eina de país”.

El diputat Miquel Àngel Mas afirma que “els països necessitam d’institucions financeres per poder gestionar el seu desenvolupament econòmic. En aquest sentit, les institucions financeres són poder polític”.

A Balears, gaudíem d’una caixa d’estalvi líder amb una important obra social i el centre de decisió a Balears. És a dir, el seu enfocament i interès era la societat i l’economia balear. Ens hem quedat sense una eina bàsica per l’economia balear. Els bancs són elements necessaris i insubstituïbles per una economia. Hem perdut autonomia econòmica i financera.

MÉS per Mallorca recorda que els ciutadans de Balears hem passat de tenir una caixa amb una quota del 30% del mercat i el centre de decisió a Balears, a un 2% d’un banc amb seu social a Madrid i centre de decisió a Múrcia. “Hem passat a ser una anècdota”.

“Però el més lamentable és la desídia del Govern Balear que ha despatxat 130 anys d’història en una esperpèntica compareixença parlamentària de 15 minuts del Conseller d’Hisenda a la Comissió de Cultura dia 11 de juliol de 2014, després que MES demanàs al compareixença del Govern 1 any i 11 mesos abans”, afegeix Mas.

En aquest sentit, el grup MÉS lamenta que el Govern s’hagi negat a crear una comissió d’investigació proposada per MÉS “per poder reflexionar com a societat què ha passat i què hem perdut. Resulta molt criticable la falta de transparència i sobretot de responsabilitat del Govern, amb eines econòmiques i culturals tant potents com ha estat Sa Nostra”, lamenta el diputat Mas.