Notícies Dimarts 28.10.2014 10:29 Autor/s: Jaume Calafell Massanet

Clam contra les agressions feixistes al Casal Popular Voltor Negre

Els convocants responsabilitzaren directament al Reial Mallorca i a la federació de penyes d’encobrir i tolerar grups d’ideologia ultradretana

Ahir es varen concentrar a la plaça de Cort, de Ciutat, més de 300 persones per rebutjar el brutal atac feixista que divendres passat va patir el Casal Popular Voltor Negre per part de 12 individus d’ideologia neonazi i propers als sectors i grups de suport més ultres del club esportiu Reial Mallorca.

La protesta fou convocada per Arran, el col·lectiu que gestiona el casal, la qual va rebre el suport massiu de les principals organitzacions i moviments socials de l’illa

Durant l’acte, es corejaren proclames contra el feixisme i la impunitat amb què actua. En aquest sentit, en el moment de la lectura del manifest, es va remarcar la importància i la necessitat de no deixar cap espai on puguin créixer les ideologies ultradretanes. Així mateix, denunciaren la connivència i permissivitat del club vermellenc i les penyes amb aquests grupuscles. Per altra banda, els convocants repartiren octavetes explicant que, malgrat tot, el casal reprendrà la seva activitat habitual, obrint els dijous i divendres.