Notícies Dilluns 08.09.2014 12:12 Autor/s: Josep Miquel Vidal

Rajoy i l'estupidesa dels governants espanyols

Resulta patètic i d'un cinisme insuperable sentir Mariano Rajoy i altres dirigents polítics espanyols, esquitxats fins el coll de porqueria, dir que les lleis s'han de complir, que aquest és el fonament de l'Estat de Dret, per tal de justificar la prohibició de la consulta del 9-N, com si ell (s) en fossin un exemple de bons complidors de les lleis (les fiscals, per exemple).

De fet resulta patètica qualsevol declaració -darrerament s'hi prodiga- que faci Rajoy en relació a la consulta i al procés sobiranista: que si empobrirà els catalans, sense donar-ne dades concretes i quan, a més, hi ha estudis molt rigorosos, per exemple de la Cambra de Comerç de Barcelona o del prestigiós banc Credit Suisse que diuen més aviat el contrari; o que si Espanya és la nació més vella d'Europa, quan aquest esdevé un argument, a més de fals, absurd i infantil. Si és la nació més vella, vol dir que ha tenir sempre -pels segles dels segles- les mateixes fronteres?; o que sí estam millor units que separats, sense afegir a continuació per què hauria de ser així. És tot plegat un seguit d'arguments estúpids, impropis d'un president de govern. Tant més greu ho és en la mesura que no permet que siguin els ciutadans del Principat qui recolzin o no els seus raonaments. De ben segur que els seus col·legues europeus se'ls deuen posar els pels de punta en sentir-lo quan el qüestionen sobre el procés català. Què deuen pensar realment d'aquest home? I què deuen pensar realment, ateses les seves conviccions -ells sí- democràtiques de la voluntat dels catalans i de la posició del Govern espanyol? Fàcil d'endevinar.

No és que, tot sigui dit, els seus predecessors al cap davant del govern espanyol li quedin molt endarrere pel que fa a les seves declaracions al voltant del procés, tot i que també s'ha de dir que almanco ells no han de llegir el que diuen, com fa Rajoy, incapaç ell de defensar una posició si no li han redactat abans. Així, què dir, per exemple, de Zapatero, qui va dir que la independència de Catalunya era impossible sense donar cap raonament vàlid que ho corroboràs, o de Felipe González, qui en un cara a cara amb Artur Mas al programa de Jordi Évole, va mesclar el procés català amb els cents de mils de morts conseqüència de la desmembrament de Iugoslàvia. I què dir d'Aznar que s'ha quedat en els temps del Conde-Duque de Olivares i a qui no bastaran els reconeixements que se li hauran de fer pels serveis prestats a la causa de la independència de Catalunya. I bé, si a més ens referim a altres polítics, com ara Montoro, Cospedal, Aguirre, Margallo, etc, les declaracions dels quals no les superaria ni Belén Esteban pel que fa a llurs raonaments, s'ha de concloure que sense dubte tots ells passaran a la Història perquè amb la seva nul·la capacitat democràtica i amb la seva estupidesa varen fer possible precisament allò que volien evitar.

Així les coses, a les portes de dies decisius, no podem sinó confiar en l'èxit de procés entre d'altres factors per la ineptitud i l'estupidesa recalcitrant dels governants espanyols, que han permès per exemple que molts catalans d'origen espanyol s'hagin apuntat al sobiranisme després de constatar que Espanya no té futur com a país, fet, d'altra banda, determinant per l'èxit del procés. Amb aquesta successió històrica de polítics incompetents i intransigents, a la resta de catalans no ens quedarà sinó esperar el moment que algun o alguns d'ells ens serviran en safata la possibilitat de què també puguem fer el pas. Segur.