Notícies Dilluns 09.06.2014 20:51

El mapa d'etiquetes de Twitter posa en evidència una diputada del PP balear que criticava #BauzáDimissió

'Els catalans volen pressionar el president de la nostra comunitat autònoma', deia, en espanyol, la diputada del PP balear Ana María Aguiló a Twitter. Volia fer veure que si l'etiqueta #BauzáDimissió tenia èxit era perquè s'utilitzava des del Principat. Ha esdevingut tema dominant i ha superat durant tot el dia l'etiqueta #3anysdefeina, promoguda pel govern balear per a parlar dels tres anys del govern Bauzá. Però Aguiló no tenia raó: els mapes d'etiquetes de Twitter l'han posat en evidència, perquè han revelat que l'ús majoritari de l'etiqueta es concentrava a les Illes.

Per justificar-se, Aguiló ha brandat una notícia del Diario de Mallorca que deia, sobre #BauzáDimissió: 'Diversos polítics de Balears del PSIB, Esquerra Unida i Més han participat en el "hashtag", que és molt utilitzat també en comunitats com Catalunya i València. En aquesta última ho han aprofitat per crear també l'etiqueta #FabraDimissió.'

El hashtag Bauzadimisión utilizado en Catalunya @diariomallorca. Los catalanes quieren presionar al presidente de nuestra CA @JRBauza — Ana María Aguiló (@AnaMariaAguilo) June 9, 2014

L'èxit de #BauzáDimissió

'Un home que no parla amb el seu poble NO el pot governar. #Bauzádimissió'. Aquest és el missatge que avui al matí corria per Twitter i que ha estat piulat per molts usuaris amb el propòsit de demanar la dimissió del president del govern balear. Això ha fet que cap a la una del migdia ja fos 'trending topic' a l'estat espanyol.

L'il·lustrador Jordi Calvís, conegut pels dibuixos per a l'ANC i relacionats amb el procés català, n'ha dedicat un a la iniciativa:

Aquesta iniciativa arriba el dia abans que el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears es pronunciï sobre la demanda del PSIB i de Més per incompatibilitat del càrrec de president del govern de Bauzá amb els negocis privats que té, inclosa una farmàcia a Marratxí. I quan fa més d'un mes que Jaume Sastre fa vaga de fam en favor de la llengua a l'escola per demanar a Bauzá que s'assegui a negociar la retirada del polèmic TIL. Una demanda que el president no ha atès.