CCOO denuncia que el Govern condemna Balears a ser la primera comunitat en fracàs escolar

Comissions Obrereres va denunciar que la Conselleria condemna les Balears a ser la primera comunitat en fracàs escolar

Amb la publicació dissabte passat de la pròrroga de les actuals ràtios, el sindicat considera que la Conselleria no pensa en la recuperació de la plantilla de docents.

La consolidació de les ràtios permet els trenta-sis alumnes a ESO i els trenta alumnes a primària. Comissions Obreres intueix que el decret de mesures urgents es perllongarà un any més de l'establert. Això allargarà la possibilitat de d'incloure mesures que, asseguren que el Govern no vol negociar, com la recuperació de complements salarials o el dret a la no penalització que pateixen els docents per estar de baixa mèdica.

La LOMCE també preveu un increment en les aules de Formació Professional. On ara mateix es treballa amb un màxim de 15 alumnes es podria passar a treballar amb 30. Un increment del 100% que no ajudarà, segons Comissions Obreres, a combatre l’abandonament escolar.