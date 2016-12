Notícies Diumenge 08.03.2015 19:24 Autor/s: Redacció

Josep Melià (el Pi), a La Setmana del llibre en Català

“Llegir en català és una de les millors maneres d’estimar la nostra llengua”

Els candidats al Parlament Jaume Font i Josep Melià, el candidat a la batlia de Palma, Toni Fuster i part de l’equip del Pi Palma mostren un suport total a la iniciativa ja històrica del Gremi de Llibreters de Mallorca que promou la cultura i la llengua pròpia.

Les darreres novetats literàries i també una completa hemeroteca de les publicacions en català.

El Gremi de Llibreters ha convertit la Misericòrdia en una gran llibreria durant la vint-i-sisena edició de la Setmana del Llibre i el Pi no s’ho ha volgut perdre perquè “la lectura en català és una de les millors maneres d’estimar la nostra llengua”, ha dit el president del Pi a Mallorca, Josep Melià.



“Tots els qui no heu pogut venir encara hi sou a temps i paga la pena”, recorda el president Jaume Font que senyala que la Setmana del Llibre estarà oberta fins demà diumenge a les 19 que tancarà amb un concert i final de festa. “El sector editorial ha patit molt els darrers anys, han tancat moltes llibreries però també n’han obert. Aquest sector és un exemple de fortalesa i reinvenció i no l’hem de deixar perdre, la cultura ens fa més lliures”, afegeix el president del Pi.

En aquest sentit el candidat a Palma, Toni Fuster, senyala que “és important que existeixin aquest tipus d’ofertes més dinàmiques que animen la ciutat i fan que la gent participi i visqui la cultura i la llengua”. Segons Toni Fuster “les llibreries han de ser espais on establir relacions, on passar-hi el temps, són importantíssimes per a la vida de les barriades”.

Durant la visita Jaume Font ha adquirit el llibre de l’Institut Català de la Cuina «Corpus del Patrimoni Culinari Català»; Josep Melià ha comprat Incerta Glòria de Joan Sales i Toni Fuster s’ha decidit també per la cuina amb El menjar de la família de Ferran Adrià.