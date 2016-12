Notícies Dijous 11.12.2014 19:25 Autor/s: Redacció

Roda de premsa de la plataforma d'associacions de pensionistes i jubilats de Mallorca de dia 9 de desembre de 2014

Padrines i Padrins Flauta, Jubilats de CCOO, Jubilats d'UGT, Federació de Pensionistes CAIB, Jubilats per Mallorca

En roda de premsa celebrada dimarts día 10 davant el Parlament Balear, en el carrer de Palau Reial de Palma, els membres de la Plataforma, vestits de siurell, han comunicat que reprenien la denúncia que feren el 20 de setembre quan s'encadenaren al Palau de Congressos.

La denúncia era, i és, contra la sobreexplotació esclavista de molts de treballadors, obligats a fer moltes més hores de les que cobren, uns, i/o obligats a fer hores en negre amb una retribució baixíssima per hora treballada, a molts d'àmbits laborals però especialment a l'hostaleria. I també hi denunciaven que aquestes condicions semi-esclaves de treball incidien negativament en els fons de pensions, en la viabilitat de les pensions públiques. La denúncia adreçada als polítics que governen, era, i és: ESCLAVISTES I MENTIDERS , això deien les pancartes que penjaren al Palau de Congressos dia 20 de setembre, i això deien els cartells que mostraven avui.

La visualització d'avui no era un encadenament eren uns vestits de siurell, amb teles blanques i retxes de colors verd i vermell, vestits que han elegit perquè els siurells mallorquins eren i són juguetes del poble ras, juguetes de fang i calç, l'origen dels quals s'hauria de cercar, probablement, entre els treballadors més en precari de fa més de cinc-cents anys i entre els descendents d'esclaus d'aquella època, i l'han triat per evidenciar que, a més de protestar contra la incidència negativa sobre les pensions de les condicions precàries de treball, també protesten en solidaritat amb els treballadors sotmesos a les esmentades i indignants condicions semi esclaves a les que una mala gent sense escrúpols condemna bona part del nostre poble.

Han comunicat que avui l'acció era per denunciar-ho a la premsa i per a convocar, per a dimarts que ve, dia 16 de desembre, una concentració allà mateix, al carrer de Palau Reial a Palma, davant el Parlament Balear, de tota la gent que es vulgui afegir a denunciar uns fets que, de tan intolerables com són, gairebé semblen mentida.