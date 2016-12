Notícies Dimecres 01.10.2014 20:06

Josep Melià, a Vilafranca: “Creen problemes nous mentre seguim a la coa en inversion estatal, aquest govern és una vergonya”

El PI-PROPOTA PER LES ILLES BALEARS es constituí anit a Vilafranca en comitè local liderat per Francisca Bauçà. Es parlà de la injustícia històrica en matèria de finançament que una vegada més s’ha tornat a repetir en els Pressuposts Generals de l’Estat per a 2015.

Cada ciutadà de Balears rebrà l’any que ve 124 euros en inversions estatals, 118 menys que la mitjana del ciutadà espanyol i 575 menys que un ciutadà de Castella i Lleó. El PI-PROPOSTA PER LES ILLES considera que el Govern de Madrid se'n torna a riure de Balears amb uns pressuposts que de nou deixen aquesta comunitat a la coa en finançament, “per molt maquillatge que li vulguin posar”. Són les paraules del vicepresident del PI Josep Melià durant la constitució del comitè local de Vilafranca que anit va nomenar presidenta a Francisca Bauçà.

Melià va aprofitar per demanar públicament al Govern Balear “que, com a mínim, tengui la decència de queixar-se del greuge, ja que ni tan sols han intentat treure la comunitat del darrer lloc en inversions estatals demostrant, una vegada més, que Balears no té cap tipus de veu o pes dins Madrid”. El PI recorda que és competència de l'executiu autonòmic negociar les inversions estatals i no rebre "constants galtades de Madrid".

El Govern de Mariano Rajoy amb la complicitat del Govern Bauzá han deixat les illes dins la misèria en inversions. El vicepresident del PI criticà uns pressuposts espoliadors que “suquen als ciutadans de Balears i que deixaran de nou una balança fiscal que fa por”.

El PI recorda que balança fiscal reflecteix la diferència entre el que una comunitat aporta a l'estat i el que l'estat li retorna en forma d'inversió en els pressupots generals. Segons les darreres dades, que es varen fer públiques aquest estiu i corresponen a l'exercici de 2011, cada balear va enviar a Madrid, sense retorn, 1329 euros, uns imposts que pagam i que no tornen en forma d’inversió. Uns doblers que l'Estat distribueix entre altres autonomies i que contabilitza el museu del Prado o l’aeroport de Madrid com a inversions pròpies de les illes. Mentrestant, s’obliden de nou del preu abusiu dels bitllets i l’interconectivitat aèria en els vols interilles i amb la Península. El PI considera important que la gent conegui les conseqüències de la balança fiscal perquè són l’essència de la reducció en despesa en educació, sanitat o les pensions.

El vicepresident del PI, Josep Melià, reiterà de nou l’aposta ferma de la formació per un concert econòmic solidari. Si el Govern Balear pogués administrar els seus propis recursos gestionaríem serveis amb qualitat i deixaríem d’estar a la coa en qualsevol rànquing de finançament perquè “creen problemes nous mentre seguim a la coa en inversió estatal. Aquest Govern és una vergonya”