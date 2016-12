Notícies Dimecres 20.08.2014 23:28 Autor/s: Josep Miquel Vidal

Florentino Pérez, el corruptor

Ens estam ja avesant a l'aparició dia rera l'altre de diferents casos de corrupció, alguns d'ells inesperats, però d'altres, en canvi, cantats. Només de veure el personatge candidat a corrupte no sorprèn com més tard o més prest n'acaba sortint alguna corruptela seva.

A banda dels corruptes, d'aquells que es venen, hi ha els corruptors, els que compren als corruptes. Un dels personatges que sovint apareix als mitjans com a presumpte corruptor, tot i que de moment sense que n'hagi sortit engrunat, és Florentino Pérez, president de grans empreses constructores, amés de ser-ho d'un club de futbol.

Aquests dies hem sabut que la Fiscalia Anticorrupció ha sol·licitat que el Govern de les Illes Balears entregui la documentació del concurs per a l'adjudicació de les obres de l'hospital de Son Espases. La ex-consellera de Salut, Aina Castillo afirma que Jaume Matas, aleshores president del Govern, li va ordenar que s'arreglàs el concurs públic per tal que fos adjudicada l'obra i la gestió a una empresa del senyor Pérez. Evidentment, a canvi de subornar a l'inefable ex-president.

Es diu sovint que el el senyor Pérez utilitza la presidència del seu club de futbol, a banda de per satisfer la seva infinita vanitat, per a fer-hi negocis. Se n'aprofita del club per enriquir-se ell (El Periódico). Només arribar a la presidència va fer un (ho diré en castellà que quedar més clar) "pelotazo" amb la requalificació d'uns terrenys -gràcies als favors de Ruiz-Gallardón, aleshores batle de Madrid- per a construir uns grata-cels (Mundo Deportivo). Es diu repetidament que a la llotja de l'estadi del club que presideix s'hi fan negocis de gran volada. I ja se sap que aquests grans negocis van quasi sempre acompanyats de corrupcions diverses. De fet, alguns dels membres més destacats de la seva Junta Directiva han estat o estan imputats o esquitxats per algun cas de corrupció política.

La seva cobdícia sense límits l'ha duit també a fer negocis irregulars a la nostra terra, com és pagar suborns a Jaume Matas, i segurament a altres, per tal que se li adjudicàs la construcció i la gestió de l'hospital de Son Espases. Sí, ja sabem que fins que no hi ha una sentència ferma que ho determini, s'ha de parlar de presumptes delictes i presumptes delinqüents, però coneixent els personatges, algú dubte que el senyor Pérez va pagar al senyor Matas per a què se l'adjudicàs la construcció de son Espases?. Qui posaria la mà al foc per desmentir-ho?



Esperem que tant un, Florentino Pérez, com l'altre, Jaume Matas (Déu n'hi do, per si ja ho tenia negre, el futur que li espera a l'ombra després de la confessió d'Aina Castillo) ho acabin pagant. En el cas del constructor corruptor, entre la legislació que no és tan dura com ho és pels corruptes i l'enorme poder que té, probablement la seva pena no acabi sent tant greu, però almanco, ja que el que va pagar de suborns serien doblers que s'haurien pogut destinar a altres inversions o despeses per a la nostra societat, el que li exigim és que no el tornem a veure mai més per aquí, ni amb els seu iot de luxe ni acompanyant el seu equip de futbol.