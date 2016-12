Notícies Dilluns 18.08.2014 22:07 Autor/s: Jaume Calafell

El nou sindicat que defensarà les i els docents illencs es dirà Alternativa.

La nova organització, nascuda a l’IES Josep Sureda i Blanes de Palma, s’ha compromès a vetllar pel compliment dels acords i resolucions aprovades per l’Assemblea de Docents.

Finalment, una nova entitat sindical ha vist la llum i començarà a rodar ben aviat. Aquest nou sindicat, que es diu Alternativa i que ja consta legalment al registre d’associacions, sorgí fa poc dins l’assemblea de l’IES Josep Sureda i Blanes, de Palma, com a conseqüència d’un malestar creixent, a sectors importants del professorat, vers la poca contundència dels sindicats educatius oficials a l’hora d’oposar-se a les polítiques de retallades i repressives per part del govern del PP.

Alternativa vol organitzar-se d’una manera més democràtica i transparent. Els càrrecs seran de caire rotatori i ningú es podrà presentar a unes eleccions dues o més vegades. Així mateix, es potenciaran els i les alliberades parcials. Per altra banda, des de la nova organització es lluitarà perquè l’administració s’encarregui de la formació del professorat, recollint i defensant les demandes formatives del cos docent.

Com a primera acció rellevant, el nou sindicat ha endegat una campanya, la qual porta per lema “Tots som unes bones peces. No t’ho perdis”, amb la intenció d’aconseguir engrescar al major nombre possible de voluntaris per a que s’incorporin a les distintes comissions de treball, sobre les quals es fonamentarà el funcionament de la organització. L’entitat ha fet una crida a totes i a tots els docents a participar-hi per tal de donar un cop de mà.