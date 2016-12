Notícies Dilluns 11.08.2014 23:39

Un agent de la policia espanyola celebra l'intent d'assalt a Can Alcover

L'agent de la Policia Espanyola, Esteban Barceló Puig va reivindicar fa pocs dies l'intent d'assalt que va patir Can Alcover – Espai de Cultura i ho va celebrar amb comentaris al seu mur de facebook com “donde las dan (tarde o temprano) las toman”.

El policia reprodueix la notícia de Diario de Mallorca en la qual s'informa que “la seu de l'OCB va aparèixer amb pintades i danys a la porta” i explica el sentit de la pintada que, segons ell, vol dir “Arriba Espanya”.

Cal recordar que el passat 4 d'agost, l'Obra Cultural Balear va denunciar en un comunicat que novament havia patit “actes vandàlics de part de grupuscles integristes d'extrema dreta”, i explicava que “aquesta vegada han embrutat el portal noble de Can Alcover, espai de cultura, ubicat en la casa on va viure i compondre la seva obra Joan Alcover, en el carrer de sant Alonso de Palma, i que és la seu institucional de l'entitat. A més, han intentat forçar el pany causant diverses destrosses.” i explicava que havia presentat la corresponent denúncia per danys.

Ara la policia ja té per on començar la investigació: un dels seus membres sembla no només estar content per l'acte delictiu (recordem que es va forçar la porta) comès a Can Alcover, sinó que a més a més braveja de tenir informació de l'atac.

En el propi mur d'Esteban Barceló hi ha altres comentaris que també celebren l'atac com el de Juan Reus Coll o el de Margarita Llompart que diu que “això és poc pel que mereixen” o altres comentaris de caire xenòfob com el de Jaime Wikr “si estuvieran en Cataluña no les pasaría esto”.