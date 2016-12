Notícies Dimarts 10.06.2014 06:00

Bauzá, pendent d'una possible incompatibilitat per a exercir de president

El Tribunal Superior de les Illes comença a deliberar sobre la demanda presentada per PSIB i Més · El motiu adduït són els negocis privats del president

El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) deliberarà des d'avui sobre una demanda presentada pel PSIB i Més contra José Ramón Bauzá. La petició és que el càrrec de president sigui declarat incompatible amb els seus negocis privats, inclosa una farmàcia a Marratxí. El tribunal té deu dies per a dictar una sentència. Al desembre, el TSJIB ja va votar per majoria de tres a dos a favor de la legitimitat de la demanda presentada, després d'haver desestimat les al·legacions de Bauzá.

Els magistrats Gabriel Fiol, Pablo Delfont i Fernando Socías afirmaven que no es podia negar l'interès legítim als vint-i-quatre diputats del parlament que havien interposat la demanda per qüestionar si Bauzá havia incorregut en cap incompatibilitat.



El bloc de l'oposició havia interposat la demanda per incompatibilitat contra Bauzá el 24 de juliol de l'any passat, pel fet de ser titular d'una farmàcia i administrador de dues empreses privades, la vinoteca Divino i Bauser.



Els grups demanen a l'audiència que declari 'la incompatibilitat per a l'exercici del càrrec de president de les Illes Balears' de Bauzá, 'afectat per la impossibilitat d'ocupar i exercir aquesta funció'. I diuen que Bauzá ha de plegar immediatament de president del govern per a restablir plenament 'la legalitat conculcada'. A més, demanen que es declari 'no ajustat a dret' l'acord del 19 d'octubre de 2012, en què el govern va decidir d'arxivar les actuacions prèvies de caràcter reservat en relació amb els presumptes motius d'incompatibilitat de Bauzá com a president. Pels grups polítics, la decisió del govern es va prendre 'sense tenir la totalitat de la informació de les activitats del president, que no la va transmetre a l'executiu, com havia d'haver fet'.