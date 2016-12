Notícies Dilluns 14.04.2014 20:55

Èxit de la Marxa per l'Educació



La lluita a les Illes per l'ensenyament en català i de qualitat, el manteniment de l'escola pública i l'aturada dels expedients sancionadors als directors que protesten contra el TIL ha fet aquest cap de setmana un pas més a Mallorca. O molts passos més. L'Assemblea de Docents organitzà una caminada per l'educació, amb el lema 'Cap passa enrere, totes les passes endavant', que cobrí, en cinc trams, la distància que hi ha entre Inca i Palma, amb un total de 31,8 km... o 39.750 passos.





La caminada, en la qual hi participaren més de set mil persones, començà a les deu del matí de l'Institut Berenguer d'Anoia d'Inca. El primer tram anàt fins a Binissalem; el segon, de Binissalem a Consell; el tercer a Santa Maria; el quart, fins a Marratxí passant pel Figueral, i el darrer tram recorregué el camí fins a Palma, on la marxa ocupà els principals carrers de la ciutat fins el passeig del Born, on a les sis l'Assemblea llegí un parlament i el grup Taverners, va fer una actuació.