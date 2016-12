Notícies Dijous 03.04.2014 20:52

Set membres de la Guardia Civil seran jutjats per tortures

Poc després de la visita a Mallorca de l'ambaixador britànic, s'ha fet públic que els fets ocorreguts el 2009 a la caserna de Palmanova, finalment, arribaran a judici

La recent visita de l'ambaixador britànic a Palma ha tengut un efecte gairebé immediat en un cas que amenaçava d'allargar-se eternament. L'Audiència de Palma jutjarà a partir de dilluns quatre guàrdies civils per suposades tortures i lesions causades a dos detinguts el 2009 als calabossos de la caserna de Palmanova, al municipi de Calvià. Els fets tengueren lloc després d'un incident en un pub en el qual un dels detinguts hauria copejat un agent.

La Fiscalia demana una pena de 16 anys de presó per dos delictes de tortures greus i dos de lesions per a un sergent de la Guàrdia Civil per aquests fets ocorreguts el novembre de 2009 i que ara, finalment, aniran a judici.

Per als altres tres agents, tots ells destinats en aquells dies a l'àrea d'investigació de la caserna de la Guàrdia Civil de Palmanova, la Fiscalia sol·licita 11 anys de presó.

Segons la Fiscalia, la suposada agressió es va produir arran de la detenció d'un ciutadà anglès i el seu acompanyant, després que tots dos s'involucrassin en una baralla en un pub de Palmanova. En l'incident, el britànic hauria copejat a la cara a un sergent de la Guàrdia Civil, que segons asseguren va caure en terra i va perdre el coneixement.

El ministeri públic recull en el seu escrit que els acusats es van posar d'acord per reprendre i escarmentar l'agressor per la baralla i per l'actitud que va mantenir cap als agents, de manera que durant la matinada i l'horabaixa van entrar diverses vegades en el seu calabós per agredir i acovardir el detingut, cosa que també haurien fet amb l'altre arrestat.

Segons l'escrit d'acusació, l'home que havia pegat al guàrdia civil va ser copejat almanco en quatre ocasions mentre estava detingut. Li van pegar cops de puny i el van copejar amb una porra, a més d'utilitzar les seves pròpies sabates per agredir-lo i de fregar un entrepà per la cara del detingut. Sempre segons la Fiscalia, els agents també van fer que es despullàs i el van copejar als genitals, a més d'amenaçar-lo de romprer-li cames i braços si denunciava els fets.