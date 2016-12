Notícies Dissabte 22.03.2014 08:41

El PSIB-PSOE demana la convocatòria immediata del Comitè de Salut Laboral per avaluar els riscos psicosocials que pateixen els docents

Comissions Obreres va demanar la convocatòria d'aquest Comitè el novembre i no ha rebut cap resposta del Govern, tot i l'obligació que té de fer-ho.

El PSIB-PSOE ha demanat la convocatòria urgent d'una reunió del Comitè de Salut Laboral per avaluar els riscos psicosocials que pateixen els docents, arran de l'actual situació en el món educatiu, amb un augment alarmant de la conflictivitat escolar i les enormes pressions sobre els docent per la gestió del Partit Popular.

“La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha provocat un alt grau de tensió en el sector educatiu a causa dels retalls indiscriminats, la no contractació d’un milenar d’interins des d’inicis de la legislatura, l’augment d’hores lectives efectives de classe, l’augment de les ràtios en les aules, entre d'altres motius”, ha denunciat la diputada socialista Cristina Rita, en la Comissió d'Educació del Parlament, avui capvespre.

La recent publicació de les dades de conflictictivitat escolar posen de manifest que la situació a les escoles ha empitjorat en el darrer any i els retalls i mesures del PP hi tenen molt a veure. A tot això, s'afegeix la imposició d’una normativa sense consensuar amb la comunitat educativa com són el Decret de Tractament Integrat de Llengües - aplicat de forma precipitada i sense recursos- o la Llei de Símbols.

“Tota aquesta tensió ha provocat la dimissió de centenars de membres dels equips directius, així com d'algunes persones a la pròpia Conselleria”, ha recordat Rita. “Però sens dubte els més perjudicats són els alumnes, per als quals aquest ja sembla un curs perdut”, ha apuntat la diputada.

Ha assenyalat també que aquests esdeveniments poden estar repercutint “molt negativament en la salut dels docents”, que es veuen sotmesos a pressions laborals complexes, com haver de donar classes en anglès de matèries no lingüístiques per a les quals no tenen la preparació suficient, mesures coercitives per part de la Conselleria en contra de la llibertat d’expressió i de càtedra, un evident menyspreu de la seva feina i la nul·la atenció a les seves reivindicacions.

Per això, el dia 27 de novembre el sindicat Comissions Obreres va demanar la convocatòria del Comitè de Salut Laboral, i que es fes efectiva a cadascuna de les delegacions de la Conselleria a les Illes perquè, entre d’altres coses, s’elaborin els documents d’avaluació de riscos psicosocials que siguin pertinents i que es planifiqui una acció preventiva en virtut dels resultats d’aquesta avaluació.

“No només ho ha demanat, sinó que al no rebre cap resposta, a mitjans gener, el sindicat va denunciar la Conselleria d’Educació davant la Inspecció de Treball”, ha explicat Rita.

Per això, el Grup Socialista ha tornat reclamar avui que la Comissió d'Educació insti el Govern de els Illes Balears a convocar immediatament el Comitè de Seguretat i Salut a cadascuna de les Illes, per tal d’avaluar els riscos psicosocials que estan patint els treballadors de la docència en la nostra comunitat autònoma en l’actual situació de crisi econòmica i de tensió laboral i planificar les accions preventives que pertoquin.

Igualment, ha demanat Rita que el Comitè de Seguretat i Salut es reuneixi trimestralment i sempre que ho sol·liciti alguna de les seves representacions, tal com ho marca la legislació vigent.

El PP ha votat en contra d'aquesta iniciativa, tot i que ha dit que la Comissió se reunirà enguany.