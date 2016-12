Notícies Dimarts 18.03.2014 22:04

L’Ordre de desplegament del TIL continua sense consens

La majoria del sector educatiu hi és contrària

L’esborrany d’ordre de desplegament del decret TIL ara fa el camí legalment establert perquè pugui ser negociada

amb els representants del professorat a la Mesa Sectorial d’Educació (MSE) ja que pot afectar condicions laboralsdel professorat i també passa pel Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) per ser consensuada amb els representants de la comunitat educativa:representants de pares i mares de l’escola pública (FAPA), de l’escola concertada (CONFAECIB, FAIB -CONCAPA..) de mestres i professors, (STEI, FETE, UGT, FE CCOO, ANPE) de les Cooperatives d’ensenyament, de les Patronals de l’escola privada concertada, (CECE,ECIB..), de la UIB, dels Consells insulars, dels representants de l’administració educativa i de personalitats de reconegut prestigi en matèria d’educació. De moment l’ordre que ja ha passat per la MSE i per la comissió permanent del CEIB avança sense consens.