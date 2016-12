Notícies Dilluns 17.03.2014 19:59

La Fundació Josep Irla distingeix la Plataforma Crida amb el Memorial Francesc Macià

Per la serva acció social en favor de la cultura i llengua catalana

La Plataforma Crida, per una educació pública de qualitat de Mallorca, ha estat distingida amb el Memorial Francesc Macià 2014 que atorga la Fundació Josep Irla a una entitat que hagi destacat per la seva acció social en favor de la cultura i la llengua catalana.

Crida va sorgir el març de 2012 per lluitar en contra del procés de deteriorament de l'educació a les Illes i és una organització assembleària formada per docents, mares i pares, i alumnat, «que defensa una educació pública de qualitat, laica i en català», informa en una nota la plataforma.

Des dels seus inicis, Crida ha treballat amb l'objectiu de fer visibles les retallades educatives que afecten els centres i per aquesta raó, fa 24 mesos que cada dimecres es convoca el dimecres de l'embut, en el qual s'anima a totes les persones conscienciades a vestir-se amb la samarreta verda que simbolitza la lluita d'aquest movimen .

A la primavera de 2012 es van començar a veure les primeres camisetes verdes pels carrers de Mallorca i mesos després, concretament el 29 de setembre de 2013, unes 100.000 persones amb camistes verdes van protagonitzar la major manifestació de la història de les Illes Balears, assenyala la Plataforma.

Crida rebrà aquesta distinció en el marc de la Nit Irla que se celebrarà el pròxim 3 d'abril a Barcelona, a la Sala d'Exposicions del Convent dels Àngels del MACBA.

La Fundació Josep Irla atorga cada any els Memorials Francesc Macià i Lluís Companys a una entitat i també a una persona, en aquesta edició, Crida compartirà la distinció amb Josep Maria Espinàs, que rebrà el reconeixement per la seva acció social per la llengua i la cultura catalanes.