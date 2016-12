Notícies Dijous 03.10.2013 22:00 Autor/s: Antoni Noguera Ortega

Gràcies als docents

Per la seva DIGNITAT, que ha remogut consciències i impulsat la manifestació més gran que ha vist mai Mallorca, despertant la solidaritat, l’orgull, la implicació i la complicitat de milers de mallorquines i mallorquins d’ideologia variada, de qualsevol edat i de diversos orígens. Una autèntica cooperativa ciutadana tenyida de verd esperança.

Per la seva CAPACITAT DE DIÀLEG amb un moviment assembleari exemplar, capaç de d’arribar a acords i traçar punts de confluència entre centenars de ments plurals i sensibilitats diferents, convençudes totes elles de la importància que té per a la societat disposar d’una educació pública de qualitat.

Per la seva GENEROSITAT, que han fet palesa renunciant al seu sou per allò que creuen. Però, sobretot, amb la valentia d’erigir-se com els Davids d’un Goliat despietat, incapaç, vanitós, mentider, manipulador i marcià que no toca de peus a terra. Amb la profunda i dolorosa frustració i desgast que aquesta fermesa i generositat pot generar, també, quan s’és el focus de crítiques injustes.

Per la seva RESPONSABILITAT amb la societat a través d’una actitud ciutadana empoderada, compromesa, informada, transparent que aposta decididament per connectar la participació ciutadana amb la presa de decisions polítiques.

Per la seva EXPERIÈNCIA, VOCACIÓ i CONEIXEMENT per, dia rere dia, innovar i esforçar-se per oferir la millor educació per als nostres infants i joves, en un context de mancances extrem on, justament, la inversió en educació és, sens dubte, el camí més sòlid per construir una societat més justa, equilibrada i sostenible.

Pel seu AMOR a la seva professió i als nins i nines, al·lots i al·lotes que ajuden a créixer, a aprendre i a no repetir els errors d’una societat que ens volen fer creure que està malalta, però que ells, els docents, precisament ells, ens han demostrat que si s’organitza, es rebel·la i no es conforma, pot moure muntanyes.